Holocaust-Gedenken in Prag und Theresienstadt Bayern und Tschechen erinnern sich

Der Bayerische Landtag ist heute zu Gast bei der jährlichen Gedenkfeier im Senat in Prag, der zweiten Kammer des tschechischen Parlaments. Anschließend werden am ehemaligen Krematorium in Leitmeritz Kränze niedergelegt. Zum Abschluss erinnern Politiker und ein Zeitzeuge in der KZ-Gedenkstätte Theresienstadt an den deutschen Mord an den Juden Europas.



BR24 streamt die Veranstaltungen in Prag und Theresienstadt live im Netz. Das Bayerische Fernsehen überträgt den Gedenkakt in Theresienstadt ab 13.45 Uhr