Personalmangel in Oberfranken Unbesetzte Stellen - fehlende Polizisten

"Wenn man sieht, dass wir in Oberfranken mit elf Prozent unterbesetzt sind, also noch mehr als in den Metropolen, dann muss man einfach sehen: Hier muss einfach mal was passieren, denn auch gefühlte Sicherheit ist wichtig. Man sagt immer, die Polizisten sind draußen auf der Straße, aber schauen sie sich um, wo sind denn die Streifen? Wie viele sind denn tatsächlich unterwegs?"