Gedenken an NS-Opfer Höcke will trotz Ausladung nach Buchenwald

Kürzlich hatte sich der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke despektierlich über die deutsche Holocaust-Erinnerungskultur geäußert. Nun wurde er für den Gedenktag für die NS-Opfer am 27. Januar in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald ausgeladen. Höcke will dennoch erscheinen.

Am 17. Januar hatte Höcke in Dresden über das Berliner Holocaust-Mahnmal gesagt, die Deutschen seien das einzige Volk der Welt, das sich ein "Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt" hätte. Generell sprach der AfD-Fraktionschef im Thüringer Landtag von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" hierzulande, er forderte eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad".

Gedenkstätten-Stiftung: "Buchenwald als Ort der Trauer bewahren"

Höckes Erscheinen "nicht akzeptabel": Vize-Stiftungsdirektor Lüttgenau

Höcke behauptete später zwar, er sei missverstanden worden, mit "Schande" habe er das Holocaust-Verbrechen gemeint. Doch die KZ-Gedenkstätte Buchenwald reagierte und lud Höcke von der Veranstaltung des Thüringer Landtags zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus demonstrativ aus. Nach Höckes Äußerungen in Dresden sei dessen Teilnahme an der Kranzniederlegung im ehemaligen Konzentrationslager "nicht akzeptabel", erklärte Rikola-Gunnar Lüttgenau, Vize-Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Es gehe darum, Buchenwald "als Ort der Trauer und der Erinnerung an die dort begangenen Verbrechen zu bewahren". Um ein angemessenes Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zu ermöglichen, habe man Höcke mitgeteilt, "dass er bei der Gedenkveranstaltung in Buchenwald nicht willkommen ist".

"Die Überlebenden der Nazibarbarei und die Angehörigen der Ermordeten können nicht zulassen, dass die Bedeutung des Holocaust relativiert und das Andenken an die Opfer herabgewürdigt wird. Wir wehren uns gegen das Erscheinen von Verharmlosern beim Gedenken an der Stätte unseres Martyriums." Bertrand Herz, 86, ehemaliger KZ-Häftling und Ehrenpräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora

Höcke: "Das steht Ihnen nicht zu"

Höcke will seine Auslandung aber nicht hinnehmen. In einem Brief an Stiftungsdirektor Volkhard Knigge sprach er diesem die Entscheidungsbefugnis über seine Teilnahme ab. "Es steht Ihnen schlicht nicht zu, zu entscheiden, wer für ein Verfassungsorgan an dieser offiziellen Gedenkveranstaltung teilnimmt und wer nicht", schrieb Höcke. Er werde "selbstverständlich" mit seiner Fraktion "meiner Trauer um die Ermordung der deutschen und europäischen Juden Ausdruck verleihen".