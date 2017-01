Kritik von allen Seiten Höcke, die AfD und die Provokation

Einen Tag nach dem gescheiterten NPD-Verbot provoziert AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in einer Rede in Dresden mit einem Frontalangriff auf die deutsche Erinnerungskultur – und löst Empörung aus. Es könnte ein Vorgeschmack auf den Wahlkampf sein.

Mit massiver Kritik am Holocaust-Gedenken der Deutschen hat der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke Empörung ausgelöst. Während sich Teile der AfD-Führung von Höcke distanzieren, sind seine Äußerungen allerdings in der Öffentlichkeit schon längst verbreitet.

Höcke und das Berliner Holocaust-Mahnmal

Björn Höcke, AfD-Vorsitzender in Thüringen

Bei einer Veranstaltung der Jungen Alternative in Dresden gestern Abend hatte Björn Höcke eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. Die "dämliche Bewältigungspolitik" lähme die Gesellschaft. Mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte Höcke: "Wir Deutschen (...) sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."

Der Auftritt löste erwartungsgemäß scharfe Kritik und Empörung aus. Der Linken-Bundestagsabgeordnete Diether Dehm stellte Strafanzeige gegen Höcke wegen Volksverhetzung. Die Linken-Fraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch planen das auch. Bei der Staatsanwaltschaft in Dresden ist eine weitere Strafanzeige eingegangen. Der Landesvorstandssprecher B90/Grüne Sachsen, Jürgen Kasek, geht davon aus, "dass ein Anfangsverdacht auf Volksverhetzung gegeben ist, und die Staatsanwaltschaft das sehr ernsthaft prüft".

Protest von allen Seiten

Der Zentralrat der Juden kritisierte die Äußerungen als "zutiefst empörend und völlig inakzeptabel". Höcke trete das Andenken an die sechs Millionen Juden, die in der NS-Zeit ermordert wurden, mit Füßen. Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, verurteilte die Äußerungen.

"Herr Höcke hat das Holocaust-Mahnmal mit Worten geschändet. Das ist beschämend, menschenverachtend und kann uns nicht gleichgültig lassen." Gerda Hasselfeldt, CSU-Landesgruppe im Bundestag im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung

SPD-Chef Sigmar Gabriel kritisierte Höcke, dessen "Rede er sich mit Entsetzen angesehen habe". Er warf der AfD vor, von gezielten Provokationen zu leben.

"Höcke verachtet das Deutschland, auf das ich stolz bin. Nie, niemals dürfen wir die Demagogie eines Björn Höcke unwidersprochen lassen. Nicht als Deutsche, schon gar nicht als Sozialdemokraten." Sigmar Gabriel, SPD-Parteivorsitzender auf Facebook

AfD will provozieren

Und in der Tat scheint Höcke eine Strategie zu befolgen, die von der Parteiführung im Dezember beschlossen wurde. Damals verabschiedete die Parteiführung ein Papier, laut dem man die anderen Parteien "mit sorgfältig geplanten Provokationen" zu nervösen und unfairen Reaktionen verleiten wolle. Eine Stigmatisierung durch andere sei positiv für das Profil der Partei. Dazu scheint zu passen, dass Höcke in einer persönlichen Erklärung beteuert, er habe keine Kritik am Gedenken üben wollen.

"Diese Fähigkeit, sich der eigenen Schuld zu stellen, zeichnet uns Deutsche aus." Björn Höcke, AfD-Vorsitzender in Thüringen

Dennoch:

"Schuldbewusstsein allein kann keine gesunde Identität stiften ... Die für uns alle sichtbaren Integrationsprobleme resultieren auch aus dieser unserer gebrochenen Identität." Björn Höcke, AfD-Vorsitzender in Thüringen

Björn Höcke eine Belastung für die Partei

Er habe den Holocaust als Schande bezeichnet, nicht das Denkmal. Diese nachträgliche Interpretation Höckes passt aber nicht zum Gesamtzusammenhang der Rede. Unterdessen distanzierte sich auch die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry von den Äußerungen: "Björn Höcke ist mit seinen Alleingängen und ständigen Querschüssen zu einer Belastung für die Partei geworden." Die AfD müsse sich entscheiden, ob sie den Weg der Republikaner gehen wolle, sagte Petri der "Jungen Freiheit". Der nordrhein-westfälische AfD-Vorsitzende Marcus Pretzell warf Höcke in der Bild-Zeitung vor, er treibe zum wiederholten Male "kluge und kritische bürgerliche Wähler" der Partei zurück in das Lager der Nichtwähler. Pretzell kritisierte: "Zum wiederholten Male drückt sich Björn Höcke sehr missverständlich aus, um es vorsichtig zu formulieren. Zum wiederholten Male rührt er dabei mit größter Ignoranz an einer 12-jährigen Geschichtsepoche, deren Revision wahrlich nicht die Aufgabe der AfD ist."

Der Dresdner Extremismusforscher Steffen Kailitz vermutet, dass der völkischen Flügel der AfD, zu dem Höcke gehört, auch das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die NPD nicht zu verbieten, so wahrnimmt, dass sie ihre Positionen ohne Gefahr eines Parteienverbots durchaus noch schärfer formulieren kann. Der gestrige Auftritt Höckes zeige, dass vor allem in den ostdeutschen Landesverbänden der AfD völkische Positionen weit verbreitet seien – die nachträgliche Distanzierung Höckes würden seine Anhänger als nicht ernst gemeint wahrnehmen.