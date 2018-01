Durch Regen und Tauwetter Hochwassergefahr in Bayern steigt

Die Wasserwirtschaftsämter haben im Bereich Nordbayern erste Hochwasserwarnungen ausgegeben. Zwei Faktoren kommen hier zusammen: Dauerregen und Schneeschmelze. Die Hochwassernachrichtenzentrale meldet vor allem für den Oberen Main, die fränkische Saale und die Altmühl Meldestufen 1 bis 3. Vor allem die Gebiete um Bamberg, Kronach, Kulmbach, Bayreuth und Coburg sind von Überschwemmungen bedroht.

Höchste Meldestufen in Oberfranken

Meldestufe 3 gilt bereits für die Gegenden um Schenkenau an der Itz, Kemmern am Main, Mainleus im Landkreis Kulmbach und Vorra an der Rauen Ebrach. Hier kann es zu Überflutungen von bebauten Grundstücken oder Kellern kommen. Die Meldestufe 3 wurde bereits überschritten im Bereich Arzberg und in Fürth am Berg im Coburger Landkreis. Auch betroffen ist der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, denn die Altmühl zeigt hohe Pegel an. Einzelne Straßen sind bereits überflutet.

Main-Schifffahrt geht heute noch weiter

Insgesamt gab es aber weniger Niederschläge als prognostiziert, so das Wasser- und Schifffahrtsamt. Nach Auskunft der Behörde ist deshalb erst für den morgigen Tag mit der Einstellung der Schifffahrt zwischen Bamberg und Marktheidenfeld zu rechnen, in Unterfranken bleiben die Mainfähren aber bereits am Ufer. Nach ersten Prognosen bleibt die Gefahr von Hochwasser insgesamt hoch in Franken. Entspannung soll es laut Hochwassernachrichtendienst erst am Wochenende geben.

Tauwetter bringt Probleme

Für die kommenden Tage rechnet der bayerische Hochwasserwarndienst vor allem auch im Einzugsgebiet der Donau in Baden-Württemberg und im Allgäu mit Regen und Tauwetter. Der Fluss könnte dann am Wochenende etwa in Donauwörth und Regensburg die Meldestufe vier erreichen. In Regensburg wird deshalb bereits heute der mobile Hochwasserschutz aufgebaut. Die Stadt bittet Autofahrer, Fahrzeuge umzuparken, wenn sie nahe an Donau oder Regen stehen.

Mit Überschwemmungen muss in den kommenden Tagen auch im Raum Kelheim und Cham gerechnet werden. Hier sind voraussichtlich aber nur einzelne Häuser und Straßen betroffen.