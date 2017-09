Viel Wasser in Isar und Donau Pegelstände sinken, Entwarnung für Schwaben

Nachdem bereits gestern die Regenfälle in weiten Teilen Bayerns nachgelassen haben, entspannt sich die Hochwassersituation zusehends. In Südbayern bringt vor allem die Isar noch viel Wasser aus dem Gebirge. Von Kochel über München bis Landshut gilt stellenweise Meldestufe 1, was bedeutet, dass der Fluss über die Ufer getreten, aber keine Gebäude erreicht hat.

Meldestufe 1 gilt auch in Passau

Hochwasserentwarnung auch in Passau

In der aktuellen Mitteilung des Hochwassernachrichtendienstes Bayern wird noch auf niedriger Stufe in den Landkreisen Miesbach, Rosenheim, Bad Tölz-Wolfratshausen, München, Neuburg-Schrobenhausen, Kelheim, Regensburg, Deggendorf und Passau vor Ausuferungen gewarnt. Für alle schwäbischen Landkreise sowie für das Berchtesgadener Land wurde mittlerweile Entwarnung gegeben. An der Donau ist zum Beispiel der Parkplatz von Kloster Weltenburg überflutet.