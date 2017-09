Neues Betriebssystem Apple setzt auf Flash-Disks

Eigentlich bloß „unter der Haube“ habe sich das neue MacOS 10.13 verändert, bedauern an stylische Neuerungen gewohnte Apple-Fans. Aber diese technische Weiterentwicklung hat es in sich. Mac-Rechner können künftig so effizient mit Dateien umgehen, wie man es bisher nur aus dem Rechenzentrumsbereich kennt.

Profi-Features

Extrem schnell lassen sich dann etwa Dateien kopieren. Denn das neue APFS (Apple File System) dupliziert in solchen Fällen nicht die Dateien, sondern behält die ursprüngliche Version ein Mal und speichert für jede Variante die Änderungen ab. Momentaufnahmen des Speichers, so genannte Snapshots, sind möglich. Und Disks lassen sich in Partitionen aufteilen, ohne dass der User sich vorab auf deren Größe festlegen muss.

Speed für den Mac

Beim Blick auf den Bildschirm merkt man nichts. Aber die Arbeit am Mac dürfte den Anwendern künftig sehr viel schneller von der Hand gehen.

Empfindliche Flash-Chips

Grund für die Umstellung des Dateisystems von HFS+, dem bisherigen hierarchischen File System Plus, auf das neue APFS ist, dass mittlerweile Flash-Disks und nicht mehr magnetische Festplatten die vorherrschenden Massenspeicher sind, jedenfalls wenn man alle Endgeräte mit einbezieht, also auch Smartphones und Tablets. Und Flash-Chips lassen sich nicht so oft löschen und wiederbeschreiben wie Festplatten.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Deshalb werden auf Flash-Speichern Dateien auch nicht einfach mit geänderten Versionen überschrieben. Die Änderungen werden statt dessen an einer anderen Stelle der Flash-Disk gespeichert. Eine Vorgehensweise, die sich eben auch zum schnellen Kopieren nutzen lässt. Apple hat so quasi aus der Not eine Tugend gemacht.

IPhones sind umgestellt

APFS ist das neue Standard-Dateisystem des Konzerns. iPhones und iPads sind bereits im Frühjahr - mit iOS 10.3 - umgestellt worden. Beim Mac allerdings gibt es Probleme. Hier werden mit MacOS High Sierra nur reine Flash-Start-Disks unterstützt. Sogenannte Fusion Disks, Kombinationen aus schnellem Flash und billigem Magnetspeicher, müssen zunächst weiterhin mit HFS+ formatiert werden, bereits neu eingerichtete umständlich wieder umgestellt werden.

Better File System für Windows

Auch die anderen Betriebssystem-Entwickler arbeiten an Dateisystemen mit ähnlichen Features. Für Linux und Windows gibt es Btrfs. Better File System sprechen es die meisten aus. Und Google prüft, ob das auch in Android integriert werden sollte.