An 20 Standorten Heute Warnstreiks bei der Post in Bayern

Während in den Metall- und Elektrobetrieben in Bayern inzwischen nach den ganztägigen Warnstreiks und dem anschließenden Tarifergebnis wieder gearbeitet wird, startet die Gewerkschaft Verdi heute erste Aktionen bei der Deutschen Post. Das trifft auch die Kunden.

Der ein oder andere muss sich heute in Bayern auf einen leeren Briefkasten oder ein nicht gefülltes Postfach einstellen: Verdi ruft rund 500 Zusteller an 20 Standorten in Bayern zu einem ersten kurzen Warnstreik auf. Betroffen sind unter anderem Stützpunkte in München, Nürnberg und Plattling. Es ist ein erster Nadelstich der Gewerkschaft. Die Post und die Kunden aber wissen aus Erfahrung, dass die Beschäftigten des privatisierten Unternehmens durchaus auch länger und in großer Zahl die Arbeit aus Protest niederlegen wie zuletzt 2015.

Forderung von Verdi: Sechs Prozent mehr

Auf dem Verhandlungstisch liegt diesmal die Forderung nach einem Einkommensplus von sechs Prozent für die bundesweit rund 130.000 Tarifkräfte. Wer will und es sich leisten kann, soll einen Teil der Erhöhung in freie Zeit umwandeln können. Bei der Bahn gibt es das tariflich vereinbart schon. Und Verdi will die sogenannte Postzulage für Beamte fortschreiben. Die, die beim privatisierten Unternehmen ihren Dienst tun, sollen so auch am Erfolg der Post beteiligt werden.

Post gut im Geschäft

Der Bonner Konzern macht zur Zeit gute Geschäfte, wenn auch nicht mehr länger mit Briefen. Doch die Forderung der Gewerkschaft ist dem Arbeitgeber zu hoch. Bisher gibt es kein konkretes Angebot, doch die Post zeigt sich zuversichtlich: Beim nächsten Tariftreffen Anfang kommender Woche könne man vorankommen.