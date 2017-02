Razzia auch in Nürnberg Festnahme von mehreren Personen

Knapp zwei Monate nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag von Berlin sind die Sicherheitsbehörden in mehreren Bundesländern massiv gegen islamistische Terrorverdächtige vorgegangen. Die größte Aktion gab es in Hessen.

In Hessen gab es mehrere Durchsuchungen von Objekten wegen Terrorverdachts. 16 Personen hatte die Polizei dabei im Visier. In 13 Fällen geht es um den Vorwurf, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Gegen einen Verdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.

Tunesier sollte ausgeliefert werden

SEK durchsucht eine Moschee in Frankfurt nach möglichen IS-Sympatisanten

Der 36-jährige Tunesier soll als Schleuser für die Terrormiliz Islamischer Staat tätig gewesen sein und einen Anschlag in Deutschland geplant haben. Zudem wird im vorgeworfen, in seinem Heimatland an dem Anschlag in einem Museum in Tunis mit mehr als 20 Toten beteiligt gewesen zu sein. Nach Deutschland eingereist ist der Mann nach Angaben der Behörden im August 2015 als Asylbewerber. Davor habe er schon zwischen 2003 und April 2013 in der Bundesrepublik gelebt.

Auch in Bayern gab es Festnahme

In Burgthann, im Landkreis Nürnberg, fasste die Polizei einen 31 Jahre alten Mann, der in Syrien Mitglied der Terrormiliz "Junud-al-Sham" (Soldaten Syriens) gewesen sein soll. Bei einer Razzia in Berlin wurden drei Islamisten verhaftet. Zwei davon sollen Kontakt zum Attentäter Anis Amri gehabt haben. 1.100 Polizisten waren auch in Hessen im Einsatz und durchsuchten 54 Gebäude und Moscheen.

Bundesinnenminister fordert einheitliches Vorgehen

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD, r), Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU)

Thomas de Maizière hat heute die Länder aufgefordert, ebenfalls erleichterte Voraussetzungen für elektronische Fußfesseln bei islamistischen Gefährdern zu schaffen. Das Kabinett hatte eine entsprechende Änderung des Gesetzes über das Bundeskriminalamt beschlossen. Die meisten Gefährder würden aber nach Landesrecht überwacht. De Maizière und Bundesjustizminister Heiko Maas hatten sich vor wenigen Wochen auf Konsequenzen aus dem Terroranschlag von Berlin verständigt - die Fußfessel für Gefährder ist Teil des Maßnahmenpakets.

"Fußfesseln sind kein Allheilmittel, sie sind aber ein wichtiges Instrument, um die Überwachung von Personen zu erleichtern." Thomas de Maiziére, Bundesinnenminister

Fussfesseln verhindern keine Terroranschläge

Im Gespräch mit dem BR stellte Michel Götschenberg, ARD-Terrorismusexperte, in Frage, ob die Fussfessel ingesamt bei islamistischen Gefährdern oft zum Einsatz kommen dürfte. In dem Moment, in dem sie angelegt wird ist dem Gefährder auch klar, dass er überwacht und als Gefährder von der Polizei geführt wird. Aus ermittlungstechnischen Gründen wird das jedoch die Polizei vermeiden, da sonst weitere Erkundigungen über Vermittler oder Kontaktpersonen in Netzwerke eingestellt werden können.

"Mit einer Fussfessel werden sie nicht abtauchen, aber sie werden sehr darauf achte wo sie sich bewegen, mit wem sie sich treffen. Sie wissen einfach in dem Moment, dass sie bei der Polizei auf dem Schirm sind. Die meisten Gefährder wissen das nicht und das ist auch im Interesse der Polizei, dass sie das nicht wissen." Michel Götschenberg, ARD-Terrorismusexperte

Ein Problem im Fall Anis Amri, dem Attentäter vom Berlin, war auch, dass er angeblich in sein Heimatland nicht abgeschoben werden konnte. Die Abschiebehaft wurde bereits von drei auf 18 Monaten verlängert. Dies sieht der ARD-Terrorismusexperte positiv, denn es war fast unmöglich innerhalb weniger Wochen entsprechende Papiere in den Ursprungsländern anzufordern und geschickt zu bekommen. Deshalb sieht er die Verlängerung der Abschiebehaft als angemessenen Zeitraum, um die Formalitäten zu erledigen.