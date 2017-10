Unwetter-Bilanz Sturm-Tief "Herwart" richtet Schäden in Bayern an

Das Sturmtief Herwart ist in der Nacht zum Sonntag auch in Bayern angekommen. Allerdings richtete es hier kaum größere Schäden an, drei Personen wurden bei einem Zugunfall mit einem Baum leicht verletzt.

176 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit wurden auf dem Fichtelberg im oberfränkischen Landkreis Bayreuth gemessen – nirgendwo sonst in Deutschland hat Orkan Herwart stärker geblasen. Auch die Wetterstation auf der Zugspitze zeichnete noch 150 Stundenkilometer auf, und auf dem Arber waren es 141 Stundenkilometer in der Spitze. Auch auf der Wetterstation auf dem Hohenpeißenberg stümt es stark – Wetterbeobachterin Doris Richter berichtete dem BR von Orkanboen, teilweise sei der Strom in der Wetterstation ausgefallen. Für den Montag rechnen die Meteorologen mit ruhigerem Wetter. Weitestgehend soll es in Bayern trocken bleiben, einzelne Schauer sind möglich.

Erhebliche Behinderungen auf den Straßen

Bayernweit waren Einsatzkräfte seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. Zuerst traf "Herwart" Oberfranken, Mittelfranken und die Oberpfalz – dann den Bayerischen Wald und die Alpenregion. Hunderte Male rückten die Feuerwehr im ganzen Freistaat aus – Sascha Ploss, Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis Hof berichtete gegenüber dem BR von zahlreichen umgefallenen Bäumen und einigen abgedeckten Häusern. Auch dort, wo Bäume sogar auf Autos mit Insassen fielen, wurde niemand verletzt. Die Nürnberger Feuerwehr musste ausrücken, weil in der Südlichen Fürther Straße ein Gerüst umgeweht wurde. Das Gerüst sei schwer zu sichern, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Quer durch Bayern kam es zu erheblichen Behinderungen auf den Straßen – betroffen war vor allem die Autobahn A93 Hof – Regensburg. Immer wieder lagen Bäume quer über die Fahrbahn. Gegen Mittag kam es auf der A8 zwischen Traunstein/Siegsdorf und Neukirchen zu einer vierstündigen Totalsperrung. Der Polizei war die Gefahr durch umstürzende Bäume im Bereich des Voglinger Waldes bei Siegsdorf zu hoch. Feuerwehrler aus der ganzen Umgebung waren stundenlang damit beschäftigt, die umgestürzten Bäume von der Fahrbahn zu holen. Durchwegs von allen Polizeipräsidien gab es Lob für die Bürger – die meisten hatten anscheinend die Warnhinweise beachtet und waren zu Hause geblieben.

Glück für Insassen der Waldbahn

Glück im Unglück hatten die Zuginsassen der Waldbahn – nahe der Stadt Regen kollidierte ein Zug mit einem umgestürzten Baum. Trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung konnte der Lokführer den Aufprall nicht mehr verhindern. Er selbst sowie ein Kundenbetreuer und ein Fahrgast wurden leicht verletzt. Vielerorts kam es zu Zugausfällen. So fuhren keine Züge zwischen Weiden und Hof und im Oberland zwischen Murnau und Oberammergau sowie zwischen Iffeldorf und Penzberg.

An den Informationsschaltern der Deutschen Bahn bildeten sich lange Schlangen - vielerorts mussten die Reisenden auch wegen den überregionalen Bahnsperrungen umdisponieren - die meisten trugen es aber mit Fassung - schließlich sei es besser, im warmen Bahnhof zu warten als auf der Strecke. Die meisten zeigten Verständnis, schließlich könne die Bahn ja nichts für den Sturm. Doch die Behinderungen gehen weiter. Wegen der schweren Schäden kann die Deutsche Bahn den Betrieb wichtiger Strecken im Fernverkehr erst am Montag wieder aufnehmen.

Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen und Kiel seien zurzeit nicht übers Schienen-Fernnetz erreichbar, teilte der Konzern mit. Daher bleiben viele Verbindungen bis Montag weiter gesperrt. Bahnreisende sollten sich unbedingt vor Reisebeginn über die aktuelle Lage informieren – etwa über die Bahn-App, die Webseite oder eine eigens eingerichtete Hotline. Die Situation bleibt zumindest auf der Schiene weiter angespannt.