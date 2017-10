Unwetter Sturmtief "Herwart" rüttelt Bayern durch

Sturmtief "Herwart" hat vor allem den Norden und Osten Bayerns durchgeschüttelt. Bäume wurden umgerissen und blockierten Straßen und teilweise auch Bahnverbindungen. Es kam zu Hunderten Einsätzen von Feuerwehr und Polizei.

Fernverkehr erst wieder am Montag möglich

Zwischen Fürth und Cadolzburg (Landkreis Fürth) sowie Tutzing (Landkreis Starnberg) und Kochel (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) waren die Bahnstrecken zeitweise gesperrt. Wegen der schweren Schäden durch den Sturm kann die Deutsche Bahn den Betrieb wichtiger Strecken im Fernverkehr erst am Montag wieder aufnehmen - wer aus Bayern dorthin will, muss umplanen. Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen und Kiel seien zurzeit nicht ans Fernnetz angeschlossen, teilte der Konzern mit. Laut Deutschem Wetterdienst war der schlimmste Teil des Sturms gegen Mittag in Bayern überstanden. Für den Montag rechnen die Meteorologen mit ruhigerem Wetter. Weitestgehend soll es in Bayern trocken bleiben, einzelne Schauer sind möglich.

Stromausfälle in Oberfranken

Besonders von "Herwart" betroffen war Oberfranken und dabei die Region um Hof. Dort zählte die Polizei schon bis zum Mittag mehr als 200 Einsätze. Zumeist ging es um abgedeckte Dächer und umgestürzte Bäume. In der fränkischen Schweiz kam es wegen beschädigter Leitungen teilweise zu Stromausfällen.

Orkanartige Böen in der Oberpfalz

In der Oberpfalz hielt "Herwart" die Rettungskräfte ebenfalls auf Trab. Orkanartige Böen fegten über das Land, auch hier musste eine Vielzahl von umgestürzten Bäumen, umgewehten Verkehrszeichen und Baustellenabsperrungen beseitigt werden. In einigen Fällen wurden auch Strom- und Telefonleitungen zerstört.

Bei Neustadt/Waldnaab und Cham fielen Bäume auf die Oberleitung und die Gleise der Bahn. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Mittagstunden. In Bad Kötzting drohte die Mauer eines Neubaus vom Sturm umgedrückt zu werden.

Auf der Bundesstraße 8 bei Hemau sowie auf der Bundesstraße 85 bei Schwandorf wurden zwei Autos von Böen erfasst und in den Straßengraben gedrückt. Bei Tirschenreuth fiel ein umstürzender Baum auf einen Pkw. In allen Fällen blieben die Fahrer unverletzt. In Neumarkt fiel auf 20 Metern Länge ein Baugerüst komplett um. Die vorbeiführende Straße musste bis zur endgültigen Beseitigung komplett gesperrt werden.

Auch Niederbayern betroffen

In Niederbayern fuhr auf der Strecke zwischen Plattling und Zwiesel eine Waldbahn gegen einen Baum, der auf den Gleisen lag. Der Lokführer, ein Kundenbetreuer und ein Fahrgast wurden dabei leicht verletzt. Laut Länderbahn leitete der Lokführer zwar gleich eine Schnellbremsung ein, dennoch konnte er den Aufprall nicht mehr verhindern. Am Zug entstand ein erheblicher Schaden.

Bei einem Unfall auf der A93 bei Saalhaupt fuhr eine Autofahrerin in einen umgestürzten Baum. Sie wurde leicht verletzt. Insgesamt registrierte die Einsatzzentrale der Polizei in Niederbayern 115 Notrufe. Mehr als 50 sturmbedingte Einsätze hatten die Feuerwehren im Landkreis Regen. Das meiste waren umgefallene Bäume, die über Strassen gefallen waren und beseitigt werden mussten. In Obernaglbach (Gemeinde Kirchberg im Wald) und in Haberbühl( Gemeinde Kollnburg) stürzte jeweils ein Baum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Blick nach Oberbayern

Unfall auf der B12

In Oberbayern musste die Polizei die Autobahn 8 auf einer Strecke von etwa acht Kilometern in beiden Richtungen sperren. Bäume drohten dort umzustürzen.

Bei einem Unfall auf der B12 zwischen Reichertsheim und Rattenkirchen im Landkreis Mühldorf stürzte ein Baum auf einen LKW. Während dem Fahrer nichts passierte, musste der Beifahrer von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde aber nur leicht verletzt.

Schwaben trotzt dem Unwetter

Im schwäbischen Landkreis Dillingen trotzten die Leute dem strömenden Regen und dem starken Wind. Etwa 30 Gespanne und zahlreiche Reiter nahmen am traditionellen Leonhardiritt in Unterliezheim teil.

Unterfranken und Mittelfranken kommen glimpflich davon

Glimpflich ist Unterfranken davongekommen. Zwischen 6 und 9 Uhr zählte die Einsatzzentrale der Polizei in Würzburg 37 Vorfälle, vor allem umgestürzte Bäume und Bauzäune. An einem Seniorenwohnheim im Aschaffenburger Hohenzollernring stürzte gegen 8 Uhr ein Baum auf zwei parkende Autos. In der Schweinfurter Innenstadt wurden mehrere Bauzäune umgeweht. Ein Auto wurde dabei erheblich beschädigt. In Würzburg wurden der Polizei diverse umgewehte Schilder und Mülltonnen gemeldet.

Auch Mittelfranken hat den Sturm ohne schwerere Personenschäden überstanden. Dabei ging es einem Polize-Sprecher zufolge hauptsächlich um abgeknickte Äste, umgewehte Straßensperren und einige Blechschäden. Schwerer verletzt wurde aber niemand. Die Nürnberger Feuerwehr musste am Vormittag ausrücken weil in der südlichen Fürther Straße ein Gerüst umgeweht wurde. Das Gerüst sei schwer zu sichern, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Die Aufräum- und Sicherungsmaßnahmen dürften noch bis in die Nacht hinein dauern. Bis zum frühen Nachmittag zählte die Polizei rund 150 sturmbedingte Einsätze.