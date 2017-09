Herrmann und Bausback stellen Maßnahmenpaket vor 7-Punkte-Programm zur Bekämpfung von Sexualstraftaten

Noch vor einer Woche konnte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nicht sagen, woran es liegt, dass die Zahl der Sexualdelikte so stark angestiegen ist. Bei einer eilig organisierten Pressekonferenz lieferte er heute Erklärungen: Frauen würden mittlerweile mehr Übergriffe anzeigen. Ein zweiter Grund für die gestiegenen Zahlen: eine Gesetzesänderung.

"Mehr Verhaltensweisen, die früher noch nicht so hart bestraft wurden, werden jetzt härter bestraft. Zum anderen haben wir ganz eindeutig einen Anstieg von Delikten, die von Zuwanderern verübt werden." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Maßnahmenpaket soll Frauen schützen

In 40 Prozent der Fälle vergehen sich Zuwanderer – also Asylbewerber, Flüchtlinge und Geduldete – übrigens nach einer Schätzung der Polizei an zugewanderten Frauen. Deshalb will Herrmann diese Frauen in Asylbewerberunterkünften jetzt besser schützen. Das ist einer von sieben Punkten, die Innenminister Herrmann und Justizminister Bausback vorgestellt haben. Weitere Punkte sind: mehr Videoüberwachung und verstärkte Kontrollen an Brennpunkten.