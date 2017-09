Auszeichnung für mutige Bürger Medaillen für Zivilcourage verliehen

Vorheriges Bild Nächstes Bild Felix Freundorfer aus Stephansposching Er zog im Klassenzimmer seiner Schule in Plattling einer psychisch kranken Mitschülerin ein Messer aus der Hand und sorgte dafür dass Einsatzkräfte kamen.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zeichnete heute mutige Bürger mit der Medaille "Courage schafft Sicherheit" aus.

Rentner stellen Einbrecher

Es klingt nach einer filmreifen Szene: Ein Rentner in Kaufering entdeckt einen Einbrecher und verfolgt den flüchtenden Mann. Ein Nachbar übernimmt mit dem Auto und hält die Polizei auf dem Laufenden. Der Anfang einer spannenden Verfolgungsjagd, und am Ende wurde der Einbrecher festgenommen. Die mutigen Rentner bekommen jetzt eine Medaille für ihre Zivilcourage.

33 mutige Bürger

Ebenso ein Jäger aus Traunreut. Er hat zwei bewaffnete Männer gestellt, als die gerade die Ernte ihrer Marihuanaplantage in ihr Fahrzeug verladen wollten, und er hat sie in Schach gehalten, bis die Polizei gekommen ist. Mit der Medaille "Courage für Sicherheit" werden insgesamt 33 Männer und Frauen ausgezeichnet. Zum Beispiel auch die Münchner Bankangestellte, die einen Betrüger in ein Beratungsgespräch verwickelt und damit geholfen hat, ihn zu überführen.