Umstrittene Bauernregeln Streit zwischen Hendricks und Schmidt eskaliert

Barbara Hendricks warf ihrem Kollegen auch Blockade umweltgerechter Politik vor. Sie hätte gerne bereits die jetzigen Spielräume der EU-Agrarförderung genutzt und umweltfreundlichere Landwirtschaft vorangebracht, schreibt die SPD-Politikerin in einem Brief an ihren Kabinettskollegen.

"Leider haben insbesondere Sie sich als Landwirtschaftsminister mit tatkräftiger Unterstützung des Deutschen Bauernverbands dem bisher verschlossen." Barbara Henrdricks' Brief an Christian Schmidt

Dass Höfe und Arbeitsplätze auf dem Land weniger würden, ginge nicht auf ihre Umweltpolitik zurück, "sondern auf das Unvermögen der Agrarpolitik" trotz Milliarden-Förderung den Menschen Perspektiven zu bieten, so Hendricks.

Bauern finden Kampagne Mist

zum Artikel Streit um "Neue Bauernregeln" Bauern fordern Rücktritt von Hendricks Der Bayerische Bauernverband ist empört über Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und verlangt ihren Rücktritt. Anlass ist eine bundesweite Kampagne ihres Ministeriums zur Landwirtschaft, bei der auf Plakaten und im Internet „Neue Bauernregeln“ verbreitet werden. Von Oliver Fenderl [mehr - zum Artikel: Streit um "Neue Bauernregeln" - Bauern fordern Rücktritt von Hendricks ]

Ausgelöst wurde der Streit von einer Informationskampagne des Umweltministeriums. Elf neue Bauernregeln wurden auf Plakaten in Städten und im Internet veröffentlicht. Zweck so das Ministerium: "auf spielerische Art" auf Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft hinweisen.

"Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein", heißt es etwa in einer. Dies hatte der Deutsche Bauernverband als Frontalangriff auf die Landwirte gewertet. Schmidt forderte den sofortigen Stopp der Kampagne, der Bayerische Bauernverband gar den Rücktritt der Ministerin.

Der Streit zwischen den beiden schwelt schon länger: So stritten sie monatelang über die Zulassung des Pflanzengifts Glyphosat. Zudem hatte Hendricks in ihrem "Klimaschutzplan 2050" größere Anstrengungen der Landwirtschaft verlangt, was bei Schmidt auf Widerstand stieß.

Die Kampagne im Internet: http://www.neue-bauernregeln.de/