Trauer CDU-Politiker Heiner Geißler gestorben

Eigentlich wollte Heiner Geißler Priester werden, merkte jedoch, dass das Keuschheitsgelübde und die strenge Verpflichtung zum Gehorsam nicht für ihn geschaffen waren. Also entschied sich Heinrichjosef – genannt Heiner – Geißler für eine weltliche Karriere als Politiker. Mit 35 zog er für die CDU zum ersten Mal in den Bundestag ein, zwei Jahre später wurde er Sozialminister in Rheinland-Pfalz. Geißlers Erfolgsrezept in der Politik: Streit anfangen.

"Man muss den Mut behalten zu streiten und zu kämpfen für eine richtig erkannte Sache." Heiner Geißler

Einer, der gerne polarisierte

Harmonie war hingegen eher nicht seine Sache:

"Da ist Friede, Freude, Eierkuchen ein schlechtes Rezept." Heiner Geißler

1969 wurde Helmut Kohl Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Seither waren Kohl und Geißler politische Weggefährten. Als Kohl 1976 CDU-Chef wurde, machte er Geißler zum Generalsekretär. Der verfuhr nach dem Motto: Wer nicht zuspitzt, der wird nicht gehört. Die SPD nannte er die „Fünfte Kolonne Moskaus“, und auf die Gegner der Nachrüstung gemünzt wetterte Geißler im Bundestag:

"Dieser Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht." Heiner Geißler

Als Hetzer gebranntmarkt

Zwar relativierte er solche Attacken immer wieder, aber er hatte sein Ziel erreicht: Themen setzen, Debatten auslösen, für Aufregung sorgen. Über Geißlers Auschwitz-Äußerungen empörte sich SPD-Chef Willy Brandt noch zwei Jahre später:

"Ein Hetzer ist er, seit Goebbels der schlimmste Hetzer in diesem Land." Willy Brandt

Zwiespältiges Verhältnis zu Helmut Kohl

Heiner Geißler und Helmut Kohl

Als Helmut Kohl Mitte der 80er Jahre in den Verdacht geriet, vor dem Parteispenden-Untersuchungsausschuss eine Falschaussage gemacht zu haben, sprang Geißler ihm bei:

"Es ist absolut absurd, dem Bundeskanzler vorwerfen zu wollen, er hätte hier vorsätzlich die Unwahrheit gesagt. Möglicherweise hat er einen Blackout gehabt. Das kann in einer sehr langen Anhörung ja mal der Fall sein." Heiner Geißler

1989 dann der Bruch der Politiker-Freundschaft: Kohl vermutete, Geißler wolle ihn stürzen – und entmachtete ihn.

"Dass der Generalsekretär ein geschäftsführender Parteivorsitzender sein könnte, das mag sein, dass er das so sieht. Ich habe das nie so gesehen." Heiner Geißler

Scharmützel mit Stoiber

Geißler blieb jedoch auch danach ein unbequemer Mahner: Schon Mitte der 90er Jahre empfahl er schwarz-grüne Koalitionen, später sprach er sich für eine gelegentliche Zusammenarbeit in den Kommunen des Ostens zwischen Linkspartei und CDU aus. Als Edmund Stoiber ihm vorwarf: wer für alle offen sei, der sei nicht mehr ganz dicht im Kopf, entgegnete Geißler:

"Ja gut, aber lieber bin ich nicht ganz dicht, als dass ich zu viel Beton im Kopf habe." Heiner Geißler

Späte Attacke gegen Neoliberale

Weil alle Parteien inzwischen nur noch neoliberal seien und sich zu wenig um die Auswüchse des Kapitalismus kümmerten, trat Geißler 2007 Attac bei:

"Was die Attac-Leute sagen, das ist ja heute nun leider Gottes auf das Schlimmste bestätigt worden, dass nämlich die gesamte Finanzindustrie eben krank ist." Heiner Geißler

Dass er nicht nur Streit anzetteln, sondern auch schlichten kann, demonstrierte Geißler nach seinem Ausscheiden aus der Politik in mehreren Tarifkonflikten. 2011 versuchte er außerdem, im Streit um das Bahnprojekt Stuttgart 21 die Wogen zu glätten.

Immer die eigenen Grenzen gesehen

Eines ist dem passionierten Bergsteiger und früheren Gleitschirmflieger, der sich 1992 bei einem Absturz schwer verletzte, Zeit seines Lebens immer gelungen:

"Ich bin nie in eine Situation geraten, aus der ich mich nicht hätte selber retten können. Also, eine Art Grenzbelastung muss man schon probieren, aber man darf nicht so weit gehen, dass man nicht selber wieder rauskommen kann. Also, die Regel hab ich immer eingehalten." Heiner Geißler

Heiner Geißler wurde 87 Jahre alt.