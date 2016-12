Ein Bayer im Eis Heiligabend in der Antarktis

Der Lenggrieser Stefan Schnitzler verbringt Weihnachten zum zweiten Mal in Folge auf der antarktischen Forschungsstation Neumayer III. Damit ist er an Heiligabend vermutlich der südlichste Bayer der Welt.

Stefan Schnitzler ist 36 Jahre alt und kommt aus Lenggries in Oberbayern. Er lebt und arbeitet in der Antarktis, auf der Forschungsstation Neumayer III des Alfred-Wegener-Instituts. Die Station steht direkt an der Küstenlinie der Antarktis, etwa 2000 Kilometer entfernt vom Südpol, auf meterdickem Schelf-Eis.

Temperaturen: fünf Grad minus, manchmal zehn. Aber das ist noch warm für den Südpol, denn es ist gerade Sommer dort: Rund um die Uhr herrscht Sonnenschein, zwei Monate lang geht die Sonne nicht unter. Dadurch entsteht eine gewisse Wärme.

Sommer ist Hochsaison auf der Forschungsstation Neumayer III

Zu Weihnachten sind 45 Leute da und feiern gemeinsam. Ein schöner Platz zum Weihnachtenfeiern, findet Stefan Schnitzler, wenn auch mit Einschränkungen.

"Wir haben einen künstlichen Christbaum, weil wir dürfen hier keine Pflanzen einführen. Und an Weihnachten gibt es dann ein Abendmenü und da wird dann festlich gegessen und danach trifft man sich gemütlich in der Lounge." Stefan Schnitzler

Für Stefan Schnitzler ist es schon das zweite Weihnachtsfest auf der Forschungsstation in der Antarktis. Auch letztes Jahr war die Stimmung sehr ausgelassen.

"Heuer sind neue Leute da, die sind super aufgeregt. Und wir die Alt-Überwinterer, wir sind schon ein bisserl entspannter. Es ist eine ausgelassene Atmosphäre. Aber natürlich unter Kollegen. Es ist eine Arbeitsumgebung." Stefan Schnitzler

Richtig unter geht die Sonne in der Antarktis erst wieder Ende Januar

An Weihnachten denkt Stefan Schnitzler ein Stück mehr an die Familie als sonst. Aber er telefoniert regelmäßig mit daheim, schreibt E-Mails. Man ist nicht mehr so abgeschottet, wie noch vor 30 Jahren. Nur das mit den Geschenken hat dieses Jahr leider nicht geklappt. Die kommen erst mit dem Schiff Anfang Januar.

Silvester-Feuerwerk gibt es am Südpol leider auch keines. Denn das darf man nicht einführen. Schnitzler selbst ist an Silvester ohnehin unterwegs, auf einer Forschungsreise. Den Jahreswechsel erlebt er also im Freien. Aber immerhin: um Mitternacht wird angestoßen mit einem Glas Sekt – aber halt bei Sonnenschein.