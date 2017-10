Modell vorgestellt Haus aus Glas - der neue Münchner Konzertsaal

Im Frühjahr nächsten Jahres ist Baubeginn für den neuen Konzertsaal in München. Heute wurde das Modell vorgestellt. Die österreichischen Architekten nennen ihren Entwurf einen Klangspeicher. Die Jury fand das Gebäude sehr einfach aber nobel.

Wie ein funkelnder Eisberg sieht es aus, das Konzertgebäude, geplant vom österreichischen Büro Czucrowicz Nachbaur. Für die Sieger im Architektenwettbewerb für das neue Münchner Konzerthaus ist es das erste Konzertgebäude. Sie planen im Münchner Werksviertel am Ostbahnhofe ein gläsernes Haus. Dass die Firma Pfanni früher dort Knödel produziert hat war für die Architekten durchaus Inspiration.

"Für uns war dann diese Speicherbauten ein Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, wir bauen einen Klangspeicher." Anton Nachbaur-Sturm, Architekt

Gegen Stararchitekten durchgesetzt

Jury-Mitglied Joachim Herrmann und die Architekten

Die Architekten aus Bregenz haben sich in München gegen bekannte Büros wie etwa Herzog und de Meuron durchgesetzt, die in Hamburg die Elbphilharmonie entworfen haben. Viel Platz um den Bauplatz herum ist nicht am Standort. Die Architekten sind darauf eingegangen.

"Aus diesen Überlegungen kam dann auch der Ansatz, dass wir diese Säale nicht ebenerdig nebeneinander positionieren, sondern dass wir diese Säale übereinander stapeln." Anton Nachbaur-Sturm, Architekt

Ein hohes Haus

Das Ziel war, möglichst viel Höhe zu gewinnen und die Grundfläche eher klein zu halten. Die Glashülle soll auf einem Sockel ruhen. Arno Lederer ist der Vorsitzende der Jury, die die Entwürfe bewertet hat:

"Diese Anmutung war es zum Schluss und dieses Verhältnis zum Städtebau, diese Einmaligkeit, die es wirklich unterscheidet. Und wenn in München jemand ins Konzert geht, und er kommt aus Tokio oder aus New York, er wird dieses Haus nicht vergessen, das aber nicht übertrieben ist, es ist sehr zurückhaltend, sehr einfach aber nobel." Anton Lederer, Vorsitzender der Jury

Nur eine Gegenstimme

Unterlegener Entwurf von 3XN A/S Kopenhagen

Mit nur einer Gegenstimme hat das Preisgericht in München sich für diesen Entwurf von Czucrowicz Nachbaur entschieden. Die 25 Preisrichter haben sich die Auswahl nicht leicht gemacht, sagt Innenminister Joachim Herrmann, auch er war Mitglied der Jury.

"Wir haben hier eine besondere städtebauliche Situation, wir haben ein Werksviertel, das jetzt im Umbau begriffen ist, aber die Hauptherausforderung ist, wir brauchen einen neuen Konzertsaal von Weltklasse-Spitzenniveau." Joachim Herrmann (CSU), Bayerischer Innenminister

Obergrenze 300 Millionen

Modell des Siegerentwurfs von Cukrowicz Nachbaur

Die Kosten lassen sich zum momentanen Zeitpunkt noch nicht genau benennen. Das Konzertgebäude soll aber nicht teurer als 300 Millionen Euro werden. Um die Finanzierung zu sichern, sollen auch Spender und Sponsoren gewonnen werden. Eine neue Stiftung will sich darum kümmern. Die weiteren Planungen werden nun anhand des Siegerentwurfs vorangetrieben – parallel zu den Verhandlungen mit den Architekten.

Architektur und Akkustik

Noch fehlt ein Akustiker. Dazu wird es eine eigene Ausschreibung geben. Mit dem vielversprechenden Modell sei ein wichtiger Anfang gemacht, sagt Mariss Jansons, Chefdirigent von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Entscheidend sei aber die Akustik, damit der neue Konzertsaal für München auch wirklich ein sehr großer Erfolg werde.