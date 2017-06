Razzia in fast allen Bundesländern Ermittler greifen gegen Facebook-Hetzer durch

Wegen Hasskommentaren im Internet hat die Polizei nahezu bundesweit Wohnungen durchsucht und Verdächtige vernommen. In Bayern richtete sich der Einsatz gegen einen 23-Jährigen in München.

Insgesamt waren 23 Polizeidienststellen seit 6 Uhr heute früh in die Aktion eingebunden. Der Einsatz richtete sich gegen insgesamt 36 Beschuldigte in 14 Bundesländern. Grundlage waren zumeist politisch rechts motivierte Volksverhetzungen, in zwei Fällen ging es gegen mutmaßliche Linksextremisten. In einem Fall - das ist der in Bayern - hatte der Beschuldigte die sexuelle Orientierung zum Anlass seines Hasskommentars im Internet genommen.

Hasstirade gegen Schwule

In diesem Zusammenhang wurde die Wohnung eines 23-jährigen Münchners durchsucht, wie ein Sprecher des Bayerischen Innenministeriums dem Bayerischen Rundfunk bestätigte. Nach BR-Informationen kommentierte der junge Mann ein Foto von zwei sich küssenden Männern auf Facebook in aggressiver Weise. Die Ermittler der Kriminalpolizei haben als Beweismittel zwei Mobiltelefone beschlagnahmt, die jetzt ausgewertet werden.

Steigerung um fast 600 Prozent innerhalb von drei Jahren

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erklärte dazu, Hetze im Internet werde man nicht dulden. Leider seien die Fallzahlen in Bayern in den vergangenen beiden Jahren deutlich gestiegen - von rund 50 noch 2013 auf 334 im vergangenen Jahr.

"Unsere Polizei und unser Verfassungsschutz arbeiten Hand in Hand gegen diese üble Stimmungsmache im Internet. Sobald wir im Internet auf Hass und Hetze stoßen, gehen unsere Ermittler in jedem Fall konsequent dagegen vor." Bayerns Innenminister Joachim Herrmann

Koordiniert wurde die bundesweite Aktion vom Bundeskriminalamt. BKA-Präsident Holger Münch erklärte dazu:

"Das nach wie vor hohe Aufkommen von strafbaren Hasspostings zeigt weiterhin polizeilichen Handlungsbedarf. Unsere freie Gesellschaft darf sich ein Klima von Angst, Bedrohung, strafbarer Hetze und Gewalt weder auf der Straße noch im Internet gefallen lassen." BKA-Präsident Holger Münch

BKA ruft zum Kampf gegen Internethetze auf



Polizei und Justiz seien daher entschlossen und gemeinsam gegen Internethetzer vorgegangen, unabhängig davon, ob die dahinter stehenden Taten links, rechts oder sonstig motiviert waren.

Die Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet sei eine große, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der nahezu jeder einen Beitrag leisten könne. Wörtlich forderte Münch:

"Unterstützen Sie die Bekämpfung von strafbaren Hasspostings, indem Sie Strafanzeige erstatten oder die Internetunternehmen, Meldestellen, Verbände und Vereine über anstößige Internetinhalte informieren." BKA-Präsident Holger Münch