THC-Pflanzen Memminger will Hanf im Atombunker anbauen

Seit März 2017 darf Hanf in Deutschland zu medizinischen Zwecken offiziell angebaut werden - unter strengen Auflagen. Der Memminger Christoph Rossner will deshalb jetzt ein Forschungslabor eröffnen, in einem alten Atombunker.

Von: Christian Limpert