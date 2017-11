Bilanz von Feuerwehr und Polizei Halloween-Einsätze in Bayern rückläufig

Viel Arbeit für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, aber weniger Einsätze mit Halloween-Bezug als im Vorjahr. So lautet eine erste Bilanz der Halloween-Ereignisse in Bayern.

In den meisten Fällen handelte es sich um Sachbeschädigungen, Handgreiflichkeiten bei Partys oder Ruhestörungen. Nach Einschätzung mehrerer Polizeipräsidien wurden aber deutlich weniger Halloween-Einsätze registriert als im Vorjahr.

In Oberthulba im Landkreis Bad Kissingen erlitten bei einer öffentlichen Halloween-Party 29 Menschen Reizungen an Augen und Atemwegen. Ein unbekannter Täter hatte gegen Mitternacht Reizgas versprüht.

Kinder mit Waffe bedroht, Buttersäure verspritzt

In Ilmendorf im Landkreis Pfaffenhofen kam es auf einer Halloween-Party in einer Disco zu einer Schlägerei, fünf Menschen wurden verletzt. In Dittelbrunn im Landkreis Schweinfurt bekam ein Mann Besuch von der Polizei, nachdem er um Süßigkeiten bettelnde Kinder mit einer Waffe bedroht hatte. Die Polizei stellte fest, dass es sich um eine Deko-Waffe handelte.

In München rückte die Feuerwehr zu 13 kleineren Bränden aus. Unbekannte hatten Recycling-Container und Briefkästen in Brand gesetzt. Im unterfränkischen Münnerstadt bespritzte eine Frau einen Mann mit Buttersäure, was als Halloween-Scherz gedacht war. Seine Lederjacke schütze ihn vor Verletzungen. Die 39-Jährige wurde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Ohnmachtsanfall statt Süßes in Augsburg

In Augsburg erlitt ein Mann eine Kreislaufschwäche, nachdem ein Kind wegen Süßigkeiten an seiner Tür geläutet hatte. Der 57-Jährige wurde kurzzeitig ohnmächtig und fiel direkt auf den Buben vor seiner Tür, der daraufhin ebenfalls kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Im Krankenhaus wurden bei dem Fünfjährigen keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt. Der Mann blieb unverletzt.

Horrorclowns nahezu verschwunden

Sogenannte Horror-Clowns sind von der Bildfläche verschwunden. Im vergangenen Jahr führten diese Gestalten allein München zu 18 Einsätzen, bayernweit wurde heuer nur ein einzelner Fall bekannt. Der Clown wurde im unterfänkischen Buchbrunn gesichtet.