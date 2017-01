Hakenkreuz unterm Schuh Auf rechten Sohlen

Eigentlich sieht das Muster aus wie kleine Windmühlen. Doch die Abdrücke zeigen weitaus größere Ähnlichkeit mit Hakenkreuzen.

Ein Amerikaner postete ein Bild der Sohlen seiner neuen Arbeitsschuhe auf der Internet-Plattform "Reddit" und löste damit eine heftige Diskussion unter den Nutzern aus. Beinahe drei Millionen Mal wurde das Bild bereits angeklickt.

Der Schuhhersteller "Authentic Boots" will sich nicht bewusst gewesen sein, welchen Eindruck die Abdrücke erzeugen. Allerdings wird das Modell unter dem Namen "Polar Fox", also Polarfuchs, und als "Combat Boot", also Stiefel für den Militäreinsatz, verkauft. Den Namen "Polarfuchs" trug auch eine Militär-Operation der Deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg in Skandinavien.

Polar Fox MPX-808571F Men's Black Lace Up Cap Toe Military Combat Work Desert Ankle Boot - https://t.co/Zf5Hy3YBd3pic.twitter.com/Mz61S81eaq — authentic boots (@authenticboots) December 6, 2015

Die Reddit-User jedenfalls konnten an einen Zufall nicht so recht glauben. Der Post wurde tausendfach kommentiert, in vielen Fällen mit Witzen und Anspielungen auf die NS-Zeit.

"Gut, um darin nach Polen einzumarschieren." User-Kommentar

Auch auf den Amazon-Seiten der Schuhmarke finden sich teils grenzwertige Kunden-Bewertungen und Fragen.

"Ich fahre demnächst zum Wandern nach Israel, werde ich mit den Schuhen durch den Zoll kommen?" Kunden-Frage auf Amazon

Der Hersteller "Authentic Boots" hat auf die Aufregung jedenfalls schon reagiert und angekündigt, das Modell zurückzurufen. Bei Amazon ist es bereits nicht mehr im Sortiment.