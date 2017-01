G8/G9-Debatte Junge Union fordert Komplett-Rückkehr zu G9

In der Debatte um das acht- beziehungsweise neunjährige Gymnasium in Bayern gibt sich Ministerpräsident Seehofer offen. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er: "Ich werde den Vorschlag von Charly Freller genauso in die Debatte einbeziehen wie den Vorschlag der Jungen Union."

Die Junge Union hatte erneut Bewegung in den Dauerstreit um das Gymnasium in Bayern gebracht. Sie fordert eine komplette Rückkehr zum G9 - ohne Wenn und Aber. Pläne zu einer Parallelführung von G8 und G9 lehnt sie strikt ab. "Zwei parallel bestehende Gymnasiallaufzeiten würden das bayerische Schulsystem unnötig verkomplizieren und zu einem erheblichen finanziellen und organisatorischen Mehraufwand beitragen", heißt es in einem JU-Papier.

Vorschläge von den verschiedensten Seiten

Seehofer, der sich zuletzt klar zur geplanten Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 bekannt hatte, betont, er sehe aktuell keine kontroversen Diskussionen. "Jedenfalls nicht von mir aus." Es gebe seit dem von Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) vor Monaten angestoßenen Dialogprozess Vorschläge von unterschiedlichsten Seiten. Hier habe man eine Koalition mit den Bürgern.

Denn: Ein Dialogprozess mache ja nur Sinn, wenn sich alle Beteiligten, "von den Eltern über die Schüler, die Lehrer bis hin zu politischen Gruppierungen" einbringen. Dann sei es Aufgabe eines Regierungschefs, die Meinungen zusammenzuführen zu einer Entscheidung. "Der Dialog wird geführt. Und er wird abgeschlossen mit einem Spitzengespräch bei mir in der Staatskanzlei. Das ist ein ganz normaler Prozess“, so Seehofer.

Martin Güll, der Vorsitzende des Bildungsausschusses im Bayerischen Landtag, begrüßt die Zustimmung bei der Jungen Union zur Einführung eines neunjährigen Gymnasiums. "Ich freue mich über jeden, der das SPD-Konzept übernimmt. Das ist der einzige Lösungsvorschlag mit Perspektive."

Verschiedene Modelle mit diversen Zwischenlösungen

Auch Thomas Gehring, bildungspolitischer Sprecher Landtags-Grünen, betont: "Jetzt wird es Zeit für ein G9 neu." Er kritisiert: "Bis auf ein paar CSUler in der Fraktion will keiner mehr das G8. Und trotzdem geht absolut nichts voran im Bildungsbereich." Man brauche eine klare Regelung und Planungssicherheit für Eltern, Schülerschaft, Lehrkräfte und Kommunen.

Hubert Aiwanger, Vorsitzender der Freien Wähler, zeigt sich erfreut, "dass der Vorstoß der Freien Wähler für ein neunjähriges Gymnasium immer mehr Anhänger findet". Dass es aber den Gymnasien verboten sein soll, bei Bedarf auch achtjährige Gymnasialzüge anzubieten, gehe zu weit. "Schulfamilie und Eltern sind erwachsen genug, das selbst zu entscheiden", so Aiwanger.

Seit dem von Spaenle angestoßenen Dialogprozess wurden verschiedene Modelle des Gymnasiums mit diversen Zwischenlösungen diskutiert, darunter auch ein Vorstoß des CSU-Landtagsabgeordneten Karl Freller. Er hatte vorgeschlagen, mit einem Konzept "10 Plus" das G8 zu retten. Hierfür soll ein freiwilliges Zusatzjahr nach der 10. Klasse eingeführt werden, in dem Schüler den vorherigen Stoff vertieft üben können.