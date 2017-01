Tauwetter im Unterallgäu Günz tritt über die Ufer

Loses Eis hat die Östliche Günz bei Erkheim über die Ufer treten lassen und einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Am Nachmittag gegen 16 Uhr ging ein Notruf ein, dass die Straßen in der Ortmitte Erkheims unter Wasser stünden. Das Wasser war rasch abgepumpt; Sachschäden wie überflutete Keller gab es keine. Dafür verlagerte sich der Einsatzort flussabwärts, dort staute sich das Eis an einem Wehr zu einem regelrechten Eisdamm.

Derzeit noch keine Entwarnung

Gegen 20 Uhr waren noch immer 70 Feuerwehrleute aus Erkheim, Schlegelsberg und Daxberg im Einsatz und zwei Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks. Sie versuchten den Eisdamm einerseits zu brechen und das Wasser andererseits kontrolliert abfließen zu lassen. Es gilt die Überschwemmung eines nahe gelegenen Weilers zu verhindern.