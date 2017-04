Politiker der Freien Wähler Anklage gegen Landtagsabgeordneten Felbinger erhoben

Wegen fingierter Werkverträge hat die Staatsanwaltschaft München Anklage gegen den Landtagsabgeordneten Günther Felbinger (Freie Wähler) erhoben. Felbinger wird gewerbsmäßiger Betrug in fünf Fällen vorgeworfen. Die Fraktion legt ihm nun den Rücktritt nahe.

"Ihm wird zur Last gelegt, lediglich zum Schein geschlossene Verträge in den Jahren 2011 bis 2015 gegenüber dem Landtag abgerechnet zu haben, um einen rechtswidrigen finanziellen Vorteil zu erlangen", heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft.

Konkret soll der Abgeordnete der Freien Wähler einen Teil seiner jährlichen Abgeordnetenpauschale sowohl für Organisationen der Freien Wähler als auch für private Zwecke missbräuchlich eingesetzt haben. Felbinger hatte sich daraufhin selbst angezeigt und war vom Amt des unterfränkischen Bezirksvorsitzenden zurückgetreten. Er zahlte 60.000 Euro an den Bayerischen Landtag zurück. Dieser hob im Oktober Felbingers Immunität auf, so dass die jetzige Anklage möglich wurde.

Nun muss das Landgericht München I über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Bei einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betrugs droht Felbinger eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

Rücktritt nahegelegt

Die Fraktion legt Felbinger einen Mandatsverzicht oder einen Austritt aus der Fraktion nahe. Der Parlamentarische Geschäftsführer Florian Streibl erklärte, man werde zwar den Prozess abwarten. Aber: "Nach meinem Geschmack wäre es besser gewesen, wenn er selbst die Konsequenzen gezogen hätte und zumindest die Fraktion verlassen hätte", sagte Felbinger dem BR.

Fraktions- und Parteichef Hubert Aiwanger stellte klar: "Wir wollen Klarheit und werden das Urteil abwarten. Wenn dieses vorliegt, werden wir in der Fraktion besprechen, wie es weitergeht.“