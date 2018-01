Flächenverbrauch Grünen-Initiative: Volksbegehren gegen Flächenfraß kann kommen

Pro Tag wird in Bayern eine Fläche so groß wie 18 Fußballfelder in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt. Flächenfraß nennen Kritiker das. Die Grünen in Bayern streben ein Volksbegehren dagegen an. Die erste Hürde haben sie genommen.

Von: Johannes Berthoud