150 Windkraftanlagen im Jahr Grüne wollen mehr Windkraft in Bayern

Der Ausbau von Windenergie ist in Bayern mittlerweile fast zum Erliegen gekommen, bemängeln die Grünen im bayerischen Landtag und fordern deshalb heute in einem Dringlichkeitsantrag, den Bau von Windrädern in Bayern wieder attraktiver zu machen.

Von: Eva Lell