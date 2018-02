Notfalls per Dringlichkeitsantrag Grüne wollen Luftreinhaltung zum Thema im Landtag machen

In Leipzig wird vielleicht schon heute über mögliche Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in Innenstädten entschieden. Die Grünen wollen dafür sorgen, dass sich auch der Landtag heute mit dem Thema beschäftigt.

Wieder einmal verzichtet die CSU darauf, das Thema der Aktuellen Stunde zu setzen. Momentan brenne es nirgends, außerdem sei der Landtag sowieso im Verzug mit seinen Plenardebatten, sagte CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer. Die Plenarsitzung würde den Regeln nach mit dem nachfolgenden Tagesordnungspunkt beginnen.

Vorschlagsrecht genau geregelt

Da haben die Grünen aber etwas dagegen – sie wollen sozusagen für die CSU einspringen und schlagen das Thema „Für saubere Luft sorgen“ vor. Allerdings geht das laut Geschäftsordnung des Landtages gar nicht – diese sieht nämlich vor, dass die Aktuelle Stunde entfällt, wenn eine Fraktion von ihrem Vorschlagsrecht keinen Gebrauch machen will.

Dringlichkeitsantrag soll das Thema auf die Agenda heben

Macht nichts, heißt es bei den Grünen – sie wollen sich auf eine Geschäftsordnungsdebatte einlassen und diese Regelung an diesem Tag aufheben. Dafür aber brauchen sie eine satte Mehrheit im Landtag, was unwahrscheinlich ist. Behandelt wird das Thema „saubere Luft“ dennoch. Die Grünen haben nämlich zusätzlich einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag eingebracht, der am späten Mittag behandelt werden dürfte – ungefähr dann, wenn in Leipzig das Urteil erwartet wird.