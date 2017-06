Bundesparteitag in Berlin Angeschlagene Grüne suchen neues Profil

Bei den Grünen liegen Anspruch und Wirklichkeit derzeit weit auseinander. Dabei haben die beiden Spitzenkandidaten ein klares Ziel: "Wir haben uns das vorgenommen, das wir im September gemeinsam feiern den Platz 3 - und gerne auch in der nächsten Bundesregierung, weil es dieser Republik gut tut, Grüne in der Regierung zu haben." Und seine Co-Spitzenkandidatin Göring-Eckardt fügt hinzu: "Wir wollen deutlich zweistellig werden, wir wollen wachsen."

Platz 3, ein deutlich zweistelliges Ergebnis - das ist bislang nicht in Sicht. Dabei kann man den Spitzenkandidaten kaum Untätigkeit vorwerfen: Beide machen schon seit Wochen Haustürwahlkampf und stellen sich in den Stadthallen der Republik in „Townhall-Meetings“ den Fragen der Bürger.

Özdemir und Göring-Eckardt handeln angeblich im Alleingang

Voller Einsatz also, und doch gibt es Gegrummel in der Partei: Dass Göring-Eckardt und Özdemir quasi im Alleingang einen "Zehn-Punkte-Plan für Grünes Regieren" festgelegt haben, ein Exzerpt mit den aus ihrer Sicht wichtigsten Aspekten des gut hundertseitigen Wahlprogramms, das kam nicht bei allen gut an: Weder die für den linken Flügel so wichtige Forderung nach einer Vermögenssteuer, noch die zeitliche Festlegung für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor ist in dem Papier enthalten. Das könnte auf dem Parteitag am Wochenende zu Diskussionen führen.

Tausende Änderungsanträge zum Wahlprogramm

Insgesamt gab es rund 2.200 Änderungsanträge zum Wahlprogramm. Göring-Eckardt sieht dem gelassen entgegen: "Ganz normale Diskussion, die ich mir auch wünsche. Ich will ja nicht, dass alle sagen, ich mache den ganzen Tag alles richtig, im Gegenteil", sagt sie, und betont: Bei ihren Touren durchs Land erfahre sie statt Kritik viel aktive Unterstützung.

"Ich hab den Eindruck, dass jetzt alle an einem Strang ziehen, dass alle in die gleiche Richtung ziehen und dass alle auch total Lust haben auf diesen Wahlkampf und auf die Auseinandersetzung." Katrin Göring-Eckardt, Grünen-Spitzenkandidatin

Personaldiskussion - aus Sicht von Göring-Eckardt sinnlos

Die wachsende Zahl an Grünen-Parteimitgliedern - rund 62.000 sind es mittlerweile - belegt das: So viele Mitglieder hatte die Partei noch nie. Eine Personaldiskussion könne sie sich nicht mehr vorstellen, sagt Göring-Eckardt, nachdem sie und Özdemir ja per Urwahl bestimmt wurden.

"Weil auch alle wissen, das ist jetzt auch unsere gemeinsame Verantwortung: Das sind nämlich die, die wir gewählt haben, nicht die, die irgendwo bestimmt worden sind in einem Hinterzimmer." Katrin Göring-Eckardt, Grünen-Spitzenkandidatin

Auch Volker Beck, Vertreter des linken Parteiflügels, sieht das Problem an anderer Stelle:

"Ich glaube nicht, dass die Leute primär an unseren Personen zaudern. Sie wollen, dass sie wissen, was sie kaufen, wenn sie die Grünen wählen. Und da haben wir in den letzten Jahren selber mit verschuldet, dass es ein bisschen unschärfer geworden ist, dass die Menschen sich nicht so sicher sind, wofür wir am Ende tatsächlich einstehen." Volker Beck, Grünen-Bundestagsabgeordneter

Das Wahlprogramm soll den Grünen ein Profil geben

Das soll der Parteitag nun ändern. Die rund 850 Delegierten werden das Wahlprogramm beschließen. Es soll der Partei wieder ein Profil geben. Dabei besinnen sich die Grünen auf ihre Kernthemen: Umwelt- und Klimaschutz, Erneuerbare Energien, gesunde Lebensmittel. Das Image der Verbotspartei wollen die Grünen ablegen, stattdessen in vielen Bereichen einen Strukturwandel herbeiführen. Und sie wollen auch, so betonen sie, die Themen nicht außer acht lassen, die in der Bevölkerung ebenfalls eine große Rolle spielten, wie soziale Gerechtigkeit und innere Sicherheit.

"Zukunft wird aus Mut gemacht" ist der Titel des Wahlprogramms. Wie viel Mut am Ende drinsteckt, das liegt nun in der Hand der Delegierten.