Vorwurf Hass und Rassismus Großdemo gegen AfD im Bundestag

In Berlin haben 12.000 Menschen gegen Hass und Rassismus im Bundestag demonstriert. Denn am Dienstag tritt das neugewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammen. Erstmals mit Abgeordneten der AfD. Die Partei habe sich im Wahlkampf rassistisch und rechtsradikal geäußert, so der Vorwurf.

Von: Peter Solfrank