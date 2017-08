Unwetter im Alpenraum Dörfer nicht erreichbar - Straßen gesperrt

Bei schweren Unwettern sind am Wochenende in Norditalien und Österreich mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wegen Murenabgängen waren viele Dörfer zeitweise nicht zugänglich, betroffen sind Ortschaften im Großarltal im Salzburger Land und in der Steiermark.

Im italienischen Friaul und in den Dolomiten sind vier Menschen ums Leben gekommen - sie wurden von Bäumen erschlagen und vom Blitz getroffen. Eine Frau starb im Dolomiten-Ort Cortina d'Ampezzo, weil Geröllmassen ihr Auto verschütteten. In Oberösterreich starb ein 77-Jähriger bei einem Spaziergang an einem Blitzschlag.

Nach der Hitzewelle kam die befürchtete Abkühlung: Seit Samstagabend sind vor allem das Pongau und die Gemeinden Dorfgastein und Großarl von schweren Unwettern heimgesucht worden. Auch in den Bezirken Steiermark und Tirol kam es zu Überflutungen.

Aufräumarbeiten im Gange

In Großarl im Pongau stand die Zufahrtsstraße unter Wasser, so dass der komplette Ort von der Außenwelt abgeschnitten war. Mehrere Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen. In der Schule wurde ein Notlager eingerichtet. Ein Wohnhaus stand lange Zeit so stark unter Wasser, dass die Rettungskräfte nicht eingesetzt werden konnten. Zufahrten nach Ellmau und Hüttschlag sind derweil wieder frei befahrbar.

Großarl liegt im Bezirk Sankt Johann und ist rund 70 Kilometer von Berchtesgaden entfernt. Aufräumarbeiten waren nach Schlammlawinen am Sonntag im Gange. Wegen medizinischer Notfälle mussten mehrere Menschen per Hubschrauber oder mit einem Lastwagen aus dem Tal gebracht werden. Ab Montagmorgen war die Straße ins Großarltal auf einer Spur wieder befahrbahr.

Großarl von der Umwelt abgeschnitten

Hotelgäste in Sicherheit gebracht

In vielen Regionen Österreichs wurden Notlager auch für Touristen eingerichtet

Zu einem Hotel konnten sich die Feuerwehrleute nur beschwerlich vorkämpfen, die Gäste waren wegen Überflutungsgefahr in die oberen Geschosse des Gebäudes gebracht worden. Viele Urlauber, unter ihnen auch Deutsche, flüchteten in zwei Notfalllager.

"Ich habe schon viel erlebt, aber noch nie so etwas Arges." Josef Promegger, Feuerwehrkommandant Großarl

Mehrere Personen in Pkws eingeschlossen

Sinnflutartiger Regen hat das bei Urlaubern beliebte Salzburger Großarltal von der Umwelt abgeschnitten.

In den betroffenen Gebieten kam es zu schweren Gewitten mit Starkregen, Hagel und Sturm. Bäche traten über die Ufer, es kam zu Murenabgängen. Daraufhin mussten mehrere Straßen gesperrt werden. Die B99 zwischen Unter- und Obertrauern war auf einer Länge von 100 Metern durch drei Meter hohe Murenabgänge blockiert. 50 Personen waren in diesem Bereich in ihren Fahrzeugen eingeschlossen. Sie konnten mittlerweile durch die Feuerwehr geborgen werden.

Felbertauernstraße betroffen

Salzburger Großarltal

Ein 45-jähriger Schwede und seine 46-jährige Begleiterin wurden auf der Straße von den Schlammmassen erfasst. Die Fahrbahn wurde bis zu einem halben Meter hoch verschüttet. Die beiden Touristen konnten sich selbst befreien und blieben unverletzt. Zu weiteren Murenabgängen mit kurzfristigen Straßensperren ist es auch im Kalser- und Virgental gekommen.

Weitere Murenabgänge in Österreich

Auch im Lungau gingen mehrere Muren ab. Etliche Almhütten sind nicht mehr erreichbar. Die Bergrettung war hier ebenfalls im Einsatz, da die Häuser oft keinen Funk- oder Telefonkontakt haben. Nach ersten Informationen wurden keine Menschen verletzt. Zu Überschwemmungen kam es im Bereich Pongau. Vor allem in Dorfgastein und im dortigen Ortsteil Maierhofen am Unterberg waren viele Straßen und Häuser überschwemmt. Regelrechte Schlammlawinen schoben sich durch die Ortschaft. Es kam zu schweren Verwüstungen.

Wieder hat es Tirol und die Steiermark erwischt

Erneut mussten Menschen aus Häusern im Bezirk Murau und Murtal (Steiermark) evakuiert werden. Erst vor kurzem hatte es den Bereich durch Unwetter getroffen, nun kam es wieder zu heftigen Überschwemmungen mit Schlammlawinen. Auch in Tirol kam es zu zahlreichen Einsätzen. Die größten Auswirkungen waren im Ziller-, Wipp- und Stubaital sowie in Osttirol zu spüren. Schon jetzt schätzt die Versicherung den Schaden nur für die steirische Landwirtschaft auf über eine Million Euro.