Vor-Sondierung für Groko CDU, CSU und SPD versprechen straffe, zielführende Gespräche

Die zentrale Botschaft nach dem dreistündigen Gespräch in der Bayerischen Vertretung lautet: Die Parteien "starten optimistisch in die Verhandlungen".

Besser verhandeln als die Jamaika-Partner

Bayerns Innenminister Herrmann

Die Chefs von CDU, CSU und SPD, Merkel, Seehofer und Schulz, streben "straffe und zielführende" Sondierungsgespräche an – eine Formulierung, die man als Hinweis auf die Jamaika-Sondierungen zwischen Union, FDP und Grünen verstehen darf, die nach wochenlangen Verhandlungen scheiterten.

CDU, CSU und SPD haben fünf Sondierungstermine vereinbart, vom kommenden Sonntag jeden Tag bis zum folgenden Donnerstag. Stattfinden werden die Gespräche mal in der CDU-Zentrale, mal in der SPD-Zentrale und mal in der Bayerischen Vertretung. Diskutiert wird über 15 Themenbereiche, die schon vor Weihnachten festgelegt wurden.

SPD-Basis kann Groko scheitern lassen

SPD-Chef Martin Schulz

Ob aus den Sondierungsgesprächen Koalitionsverhandlungen werden, wird aufseiten der SPD ein Parteitag entscheiden – und zwar am 21. Januar in Bonn. Frühestens danach können CDU, CSU und SPD also wirklich verhandeln. Und selbst wenn es einen Koalitionsvertrag gibt, kann der immer noch an den SPD-Mitgliedern scheitern.

CSU-Chef Seehofer peilt an, dass bis Ostern eine neue Regierung steht. Das sagte er am Vormittag vor Beginn der Vorsondierung in der Bayerischen Vertretung.

Auch Gespräche über Flüchtlinge und Glyphosat

Zeitweise waren dort neben den Partei- und Fraktionschefs auch Fachpolitiker wie die drei Innenminister Thomas de Maizière (CDU, Bund), Joachim Herrmann (CSU, Bayern) und Boris Pistorius (SPD, Niedersachen) dabei.

Umweltministerin Hendricks (SPD) und Landwirtschaftsminister Schmidt

Der Hauptgrund dafür dürfte gewesen sein, dass bald die Aussetzung des Familiennachzugs für bestimmte Flüchtlingsgruppen ausläuft. Gibt es bis März keine Einigung, haben Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bald wieder ein Recht darauf, Familienmitglieder nach Deutschland zu holen. Vor allem die Union will das nicht.

Auch Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) saßen heute mit am Tisch. Denn in Kürze muss eine Entscheidung über das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat getroffen werden. Zwar hat Schmidt auf EU-Ebene dafür gesorgt, dass der Wirkstoff zugelassen bleibt – über die Zulassung der konkreten Pflanzenschutzprodukte entscheidet Deutschland aber selbst.