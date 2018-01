Ein historischer Parteitag Groko-Verhandlungen kommen: Das große Aufatmen an der SPD-Spitze

Bei ihrem Parteitag in Bonn hat die SPD eine knappe Entscheidung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen getroffen. An der Parteispitze ist die Erleichterung jetzt groß.

Es war bis zum Schluss eine Zitterpartie. Die Stimmung im Saal angespannt, die Groko-Gegner lange leidenschaftlicher im Auftreten als die Befürworter. Dann kam das Ergebnis: 642 Mitglieder haben abgestimmt, 362 stimmten mit ja, 279 mit nein, es gab eine Enthaltung. Das Ergebnis per Handzeichen war so knapp, dass die Stimmen ausgezählt werden mussten. Aus Bayern kam eine deutliche Ablehnung: Zwei Drittel der bayerischen Delegierten stimmten gegen die Aufnahme von Koalitionsgesprächen.

Dramatischer Schlussappell von SPD-Chef Schulz

Kurz vor der Abstimmung erklärte SPD-Parteichef Martin Schulz noch einmal seinen Respekt für die Partei:

"Das ist ohne Zweifel ein Schlüsselmoment in der jüngeren Geschichte unserer Partei. Egal, wie das Ergebnis gleich ausgehen wird, ich finde, dass das ein stolzer Moment in der Geschichte der SPD war, dass wir auch in einer so angespannten Situation in der Lage sind, so miteinander zu diskutieren (...) Der Augenblick für die Entscheidung ist jetzt gekommen. Ich werbe dafür, dass ihr uns das Mandat gebt, die Verhandlungen zu führen." Martin Schulz, SPD-Partei-Chef

Der Kampf der SPD-Spitze für GroKo-Verhandlungen

Vor der Abstimmung hatten Vertreter der Parteispitze vehement für weitere Gespräche mit der Union geworben. Man habe in den Sondierungen so viel für die Menschen erreicht, dass es eine Chance geben sollte, diese Vorhaben auch in der Regierung umzusetzen. Gegner erklärten, die Gemeinsamkeiten mit der Union seien aufgebraucht, die Partei müsse sich in der Opposition erneuern.

Schulz gibt zu: Groko kann rechten Rand stärken

SPD-Chef Martin Schulz erklärte in einer von mäßigem Beifall begleiteten Rede: "Als Sozialdemokrat ist es meine Überzeugung, dass wir mindestens ausloten müssen, was zur Verbesserung des Lebens der Menschen, des Landes und Europas erreichbar ist." Neuwahlen seien für die SPD nicht der richtige Weg. Erneuerung und Regierungsbeteiligung schlössen sich nicht aus. Die SPD müsse sich allerdings in einer großen Koalition besser präsentieren. Schulz räumte ein, dass eine erneute große Koalition den rechten Rand stärken könne.

"Aber wer weiß denn, ob Neuwahlen nicht auch den rechten Hetzern helfen." Martin Schulz, SPD-Parteichef

Schulz kündigt Nachverhandlungen zu Sondierungsergebnissen an

Der SPD-Chef kündigte weitere Verhandlungen mit der Union etwa zu Familiennachzug, Krankenversicherung und befristeten Arbeitsverhältnissen an. Der Leitantrag für den Parteitag wurde um die entsprechenden Punkte ergänzt, um skeptischen Delegierten die Zustimmung zu erleichtern.

Juso-Chef bekommt mehr Applaus als SPD-Chef

Lange sah es aus, als könnte das NoGroKo-Lager um den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert die Abstimmung gewinnen. Kühnerts kurze Rede war von stärkerem Beifall begleitet als die Rede des Parteivorsitzenden. Kühnert betonte, die Partei müsse sich erneuern, um wieder als eigenständige Kraft wahrgenommen zu werden.

"Wenn wir 'ne Kneipe wären, könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an." Kevin Kühnert, Juso-Vorsitzender

Nahles mit dramatischem Appell an SPD-Delegierte

Als die Stimmung zu kippen drohte, wandte sich Fraktionschefin Andrea Nahles mit einem dramatischen Appell an ihre Parteifreunde:

"Wir geben doch die SPD nicht auf in dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit den anderen zu regieren." Andrea Nahles, SPD-Fraktionschefin

Die Bürger würden eine Entscheidung für Neuwahlen nicht verstehen: "Die zeigen uns den Vogel," sagte Nahles. Schließlich müsste die Partei mit den gleichen Inhalten wieder in den Wahlkampf ziehen, die sie jetzt schon zu einem großen Teil in einer Regierung durchsetzen könnte.

Bayern-SPD-Chefin sieht Koalitionsverhandlungen optimistisch

Die bayerische SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen warb auch offensiv für Koalitionsverhandlungen. Sie kündigte an, in den Koalitionsverhandlungen weiter für sozialdemokratische Inhalte zu kämpfen und forderte, die Union beim Familiennachzug an ihrem Anspruch als christliche Partei zu messen. Sie wolle Familien mit Kindern hilflos in Kriegsgebieten zurücklassen.

Nach der Abstimmung zeigte sich Kohnen erleichtert. Trotz des sehr knappen Ergebnisses und der weitgehenden Ablehnung der großen Koalition in ihrem eigenen Landesverband gehe sie jetzt optimistisch in Koalitionsverhandlungen.

Warnung der Bayern-SPD an die CSU

Allerdings schickte Kohnen eine deutliche Warnung an die CSU - gemeint sind Landesgruppenchef Dobrindt und Generalsekretär Scheuer.