Grippewelle in Bayern Wenn Eltern ihre Kinder krank in die Schule schicken

Eine heftige Grippewelle rollt derzeit über Bayern. Allein letzte Woche wurden mehr als 1.000 neue Erkrankungen registriert. Vor allem Kinder stecken sich heuer mit dem Virus an. Doch statt den Nachwuchs ins Bett zu stecken, schicken viele Eltern ihre Kinder krank in die Schule.

Die Zahl der aktuellen Grippefälle ist in Bayern auf 3.700 angestiegen. Zum Vergleich: letzten Winter waren es um dieselbe Zeit nur etwa 560 Fälle. Birgit Dittmer-Glaubig ist seit 20 Jahren Lehrerin an der Mittelschule Simmernstraße in München-Schwabing. Dass ihre Schüler mal mit Husten, Schnupfen oder Heiserkeit in die Schule kommen, sei nichts Besonderes. Neuerdings erlebt sie aber immer öfter, dass Kinder mit Fieber im Klassenzimmer sitzen:

"Ich merke, dass zunehmend das Kinder morgens in die Schule kommen, die wirklich krank sind und Fieber haben und eigentlich ins Bett gehören." Birgit Dittmar-Glaubig, Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV)

Solche sichtlich kranken Schüler können sich in einem eingerichteten Krankenzimmer ausruhen – natürlich unter Aufsicht.

Berufstätige Eltern haben keine Wahl

Eigentlich ist die Schule nicht der richtige Ort für fiebrige Kinder, doch anscheinend sehen immer mehr Eltern keine Alternative. Gerade in großen Städten wie München gebe es wohl kaum Familien, in denen nicht beide Eltern berufstätig und auf ihr Einkommen angewiesen seien, meint Dittmer-Glaubig. Zuhause bleiben, um das Kind zu pflegen, sei für viele deswegen keine Option. Und weil Nachbarn oder Großeltern in den meisten Fällen selbst arbeiten oder weit entfernt leben, können sich Eltern auf deren Unterstützung nicht verlassen.

Konkrete Zahlen, wie oft Kinder in Bayern trotz Krankheit in die Schule gehen, gibt es nicht. Dennoch bestätigen Lehrkräfte quer durch alle Schulrichtungen das Phänomen in allen größeren bayerischen Städten. Auf dem Land sieht die Situation dagegen anders aus. Beispielsweise im oberbayerischen Murnau am Staffelsee. Unter den 12.000 Einwohnern scheint eine starke Gemeinschaft zu bestehen. In Krankheitsfällen greife man sich hier gegenseitig unter die Arme, meint Grundschuldirektorin Andrea Meder:

"Bei uns ist es der absolute Ausnahmefall, dass Eltern ein krankes Kind in die Schule bringen. Mein Eindruck ist, dass im Ort Murnau das soziale Netzwerk noch gut vorhanden ist. Bei vielen sind die Großeltern da [...] oder die Eltern haben in Nachbarschaft oder Freundeskreis jemanden, der dann schnell einspringen kann." Andrea Meder, Schulleiterin James-Loeb Grundschule Murnau

Betreuungszeit gesetzlich verankert

Ob Stadt oder Land – wenn ihre Kinder krank sind, stehen berufstätige Eltern unter Druck. Kranke Kinder sollen schneller wieder gesund werden. Diese Einstellung bei den Eltern bleibt auch bei Kinderärzten nicht unbemerkt. Und das obwohl im Bürgerlichen Gesetzbuch bei eine Betreuung in der gesetzlichen Versicherung verankert ist. Ist das Kind krank, muss der Arbeitgeber freigeben. Bis zu 10 Tage im Jahr können Eltern für die Pflege ihres Nachwuchses nehmen. Falls der Arbeitgeber dafür nichts zahlt, springt die Krankenkasse mit Kinderkrankengeld ein.

Dass kranke Kinder ins Bett gehören, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Kinderarzt Dr. Oliver Michael gibt folgende Empfehlung für Eltern: "Es wäre gut, wenn ein Kind 38 Grad Fieber hat, [es] nicht in eine Gemeinschaftseinrichtung [zu schicken]. [Solange], dass es 24 Stunden beschwerdefrei ist – also kein Fieber hat. Bei Magen-Darm-Infekten sind sogar zwei Tage zu fordern."