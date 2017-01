Grippewelle Bayern liegt flach

Mehr als 3.700 Menschen sind in Bayern in dieser Saison bereits an einer Grippe erkrankt - allein 1.000 davon innerhalb der letzten Woche. In Niederbayern ist die Lage besonders angespannt. Der Höhepunkt der Welle steht wohl noch bevor.

Plötzliche Halsschmerzen, trockener Husten und Fieber – unter diesen und anderen typischen Influenza-Symptomen leiden aktuelle viele Menschen in Bayern. Insgesamt sind laut Landesamt für Gesundheit (LGL) seit dem Beginn der Grippesaison bereits 3.712 Menschen erkrankt - über 1.000 davon allein in der vergangenen Woche. Damit startet die Grippesaison früher und heftiger als in den vergangenen Jahren. Im gleichen Zeitraum 2016 gab es nur etwa halb so viele Fälle.

In Niederbayern ist die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung am höchsten

Relativ gesehen ist Niederbayern in dieser Saison am stärksten betroffen. 832 Erkrankungen wurden hier bereits registriert. Am zweithöchsten ist die Zahl der Influenza-Erkrankten relativ gesehen in der Oberpfalz. In absoluten Zahlen ist aber Oberbayern mit 1.272 Fällen am stärksten betroffen. Das sind sieben Mal so viele Fälle wie 2016 zu diesem Zeitpunkt. Da Schwangere zu einer Risikogruppe zählen, hat sich die Stadt München dafür entschieden, sie aus dem öffentlichen Einsatzbereich zurückzuziehen, sofern sie viel Kontakt mit Bürgern haben. Schwaben und Unterfranken sind bisher weitgehend verschont geblieben. Allerdings kann das auch daran liegen, dass laut Robert-Koch-Institut (RKI) nur jeder Zweite bei einer Grippe einen Arzt aufsucht. In die offizielle Statistik fließen aber nur Personen ein, die einen Arzt aufgesucht haben.

Grippewelle Bayern 2017



Die Grippe-Aktivität wird nicht direkt gemessen, sondern über die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen wie Rachenentzündung, Bronchitis oder Lungenentzündung. Ein guter Indikator dafür ist der sogenannte Praxisindex des RKI. Dabei wird jeweils im Herbst (Kalenderwoche 40 bis 48) in hunderten Arztpraxen deutschlandweit erhoben, wie viele Menschen wegen den genannten akuten Atemwegserkrankungen zum Arzt gehen.

Der so ermittelte Durchschnittswert wird mit 100 angegeben und dient als Maßstab, um zu messen, wie viele Menschen ab Kalenderwoche 49 einen Arzt konsultieren. Aktuell liegt der Praxisindex für Bayern mit einem Wert von 149 im bundesweiten Vergleich im absoluten Durchschnitt (148) und auf einem moderaten Niveau. Wann der Höhepunkt der Grippewelle erreicht wird, lasse sich nicht prognostizieren, sagt Aleksander Szumilas vom Landesamt für Gesundheit (LGL). In den vergangenen Jahren war die Zahl der diagnostizierten und an die Gesundheitsämter gemeldeten Fälle im Februar und März besonders hoch.

Der dominante Virus-Typ H3N2 ist für alte Menschen besonders gefährlich

Betrachtet man die Zahl der Menschen, die aufgrund einer akuten Atemwegserkrankung einen Arzt aufsuchen (auch ARE-Konsultationsinzidenz genannt) müssen, sind aktuell besonders viele Kleinkinder, Über-59-Jährige dafür am wenigsten betroffen. Allerdings erkranken alte Menschen häufig besonders stark, sagt Susanne Glasmacher vom RKI. Dafür spricht auch die Statistik der Todesfälle. In dieser Saison sind bereits 49 Menschen gestorben. 46 davon waren 59 Jahre oder älter.



Das mag daran liegen, dass in diesem Winter Viren vom Typ A (H3N2) besonders häufig vorkommen. Diese Viren sorgen bei älteren Menschen für schwere Krankheitsverläufe und können zum Tod führen. Das Tückische: Oft haben älteren Menschen gar nicht das typische Fieber, eine Lungenentzündung kann sich aber trotzdem entwickeln. Ist eine chronische Grunderkrankung wie Diabetes vorhanden, sollte man ebenfalls unbedingt mit einem Arzt über Prävention und Behandlungsmaßnahmen sprechen, rät Glasmacher.

Huml: Eine Impfung kann auch jetzt noch sinnvoll sein

Bayerns Gesundheitsministerin Huml empfiehlt diesen Risikogruppen, sich auch jetzt noch impfen zu lassen. Im Impfstoff enthalten sind Stämme des Virus-Subtyps A und B (H1N1 und H3N2). Je nach Alter und Gesundheitszustand schützt die Impfung etwa 40 bis 60 Prozent der Geimpften vor Grippe, wobei die Impfung bei alten Menschen in der Regel am schlechtesten anschlägt. Das ist rein rechnerisch aber immer noch besser, als gar nicht geimpft zu sein. Trotzdem liegt die Impfquote in Bayern mit 24,3 Prozent deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt.



Die Impfung wirkt üblicherweise nach einer Woche bis zehn Tagen. Vorbeugen kann man neben einer Impfung besonders durch gründliches Händewaschen, vor allem nach Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer bereits erkrankt ist, sollte sich schonen und zu Hause bleiben, um nicht noch weitere Menschen anzustecken. Für Menschen mit einem guten Immunsystem ist das Schlimmste aber meistens nach fünf bis sieben Tagen wieder vorbei.