Influenza-Welle 2017 Deutlich mehr Grippe-Kranke

Die Grippe-Welle dieses Winters hat Bayern immer stärker im Griff: Schon 14 Menschen sind in diesem Jahr an der Influenza gestorben. Allein in der vergangenen Woche wurden im Freistaat rund 1.600 neue Influenza-Fälle gemeldet.

In der laufenden Saison zählte man in Bayern insgesamt bereits 5.500 Erkrankungen, so das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - deutlich mehr als im letzten Jahr.

Grippefälle in Bayern: Januar 2017

Besonders stark betroffen ist derzeit Mittelfranken: In mehreren Nürnberger Kliniken mussten die Notaufnahmen schließen, denn das Personal, das ebenfalls durch die Grippewelle ausgedünnt ist, wurde des Andrangs nicht mehr Herr. In Oberfranken ist die Lage noch nicht so angespannt, allerdings rüstet man sich hier: Die Kliniken rechnen damit, dass nun vermehrt Patienten kommen, die an anderer Stelle nicht mehr unterkommen.

Impfstoff wird knapp

Gesundheitsministerin Melanie Huml hatte Risikogruppen wie ältere Menschen ab 60 Jahren und chronisch Kranke aufgerufen, sich impfen zu lassen.

Diesem Appell hält der Sprecher der Hausärzte der Kassenärztlichen Vereinigung in Unterfranken, Christian Pfeiffer, jedoch dagegen, dass der Impfstoff inzwischen knapp werde. In seiner Praxis in Giebelstadt gebe es schon eine Warteliste.

In anderen Regierungsbezirken ist die Lage ruhig: Das Klinikum Regensburg meldet derzeit drei bis vier Influenza-Fälle pro Tag, und auch die großen Häuser in Augsburg oder Ingolstadt sind bisher von der Grippewelle verschont geblieben.