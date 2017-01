Ferienende vs. Grenzkontrollen Lange Warteschlangen in eisiger Kälte

An diesem Wochenende rollen die Wintertouristen über die Autobahnen zurück nach Hause: An den Grenzen bilden sich lange Schlangen in eisiger Kälte. In Kiefersfelden schwankt die Stimmung zwischen Genervtheit und Galgenhumor.

Für Anton Hofbauer, den Kontrollstellenleiter der Bundespolizei, beginnt der Dienst am Rückreisesamstag mit einer Eisplatte auf der zweiten Kontrollspur – einer Eisplatte von rund fünf bis zehn Quadratmeter Durchmesser. Bevor er die Spur am Grenzübergang Kiefersfelden freigeben kann, muss der Räumdienst anrücken. Das orange-farbeneFahrzeug mit der großen Schaufel vorne dran parkt vor der Eisplatte, hinten strömt ein Salzhaufen aufs Eis: „Mei, da werden ma 50 Kilo jetzt verteilen“ sagt der Mitarbeiter vom Räumdienst.

Anton Hofbauer von der Bundespolizei hat sich derweil schon eine Schaufel geschnappt und verteilt das Salz gleichmäßig auf dem Eis. Ein paar Meter von ihm entfernt fahren die Autos auf der zweiten Kontrollspur in Schrittgeschwindigkeit Richtung Grenze, etwa jedes dritte hat eine Dachbox für Skiequippment oben drauf. Es ist der letzte Samstag in den Weihnachtsferien. Bettenwechsel, ohnehin ein Tag des Rückreisewahnsinns. In diesem Jahr aber zum zweiten Mal mit Grenzkontrollen.

Kälte macht Polizisten zu schaffen

Am Grenzübergang Kiefersfelden an der A93 stehen eingemummte Beamte unter ihrem weißen Zelt und kontrollieren herausgewunkene Fahrzeuge. Die leuchtenden Warnwesten der Polizisten spannen sich unter fünf bis sechs Lagen Kleidung, als wären sie eine Nummer zu klein. Zwischen hochgezogenen Schultern und schwarzen Mützen mit Bundesadlerwappen steigen Dunstwolken auf. Zwischendurch zieht es die Beamten immer wieder kurz zu den beiden Heizstrahlern, die am Anfang des Zeltes stehen. Ein Bundespolizist steigt von einem Bein aufs andere: „Man hält’s aus, so eine halbe Stunde und dann ist auch mal gut, dass man wieder ins Warme kommt, ins Auto oder so, dann tauschen wir durch.“

Das war um acht Uhr morgens. Minus 15 Grad in der Luft, drei Kilometer Stau vor der Grenze. Die Temperatur wird steigen, die Staukilometer auch. "Ich bin kein Verkehrsexperte, aber es ist Bettenwechsel, am Samstag fahren auch noch LKW, also es wird schon noch ganz schön zugehen", sagt Hofbauer. Aber immerhin: Die zweite Spur ist jetzt auch besetzt – mit Beamten und mit Heizstrahler. Hofbauer gibt sie frei und widmet sich dann zwei Irakern, die in einem schwarzen Opel unter dem weißen Kontrollzelt sitzen: "So, jetzt kümmere ich mich um den Burschen dadrüben. Morning, do you speak English? Yes. From where is the car here…"

Rastanlage rüstet sich für Ansturm

Etwa zweihundert Meter vor der Kontrollstelle liegt die Rastanlage Inntal Ost. Davor füllen sich langsam die Parkplätze mit Menschen, die den Stau schon hinter sich, die Kontrolle aber noch vor sich haben. Einige steigen aus ihren Autos und machen Gymnastik, die meisten aber eilen durch die Kälte ins Innere, um zu frühstücken. Stefanie Keil leitet die Rastanlage. Noch herrscht hier die Ruhe vor dem Sturm. Der Wahnsinn bricht hier so gegen Mittag los, eigentlich immer an den Skisamstagen, vor allem aber heute, wo ganz Europa aus den Ferien zurückkehrt. Stefanie Keil hat einige Schichten doppelt besetzt, damit die Kunden, die in der Stoßzeit kommen, nicht allzu lange warten müssen. Ganz verhindern kann sie das nicht, aber sie nimmt es sportlich: "Es macht uns schon auch Spaß, weil wir auch sehen, dass was geht, aber im Endeffekt wär’s schöner, wenn’s über den Tag verteilt wäre, dann könnten wir uns für den Kunden auch viel mehr Zeit nehmen."

Und wie nehmen Ihre Kunden auf, wenn sie länger warten müssen? "Je nachdem, wie der Urlaub war (lacht). Nein, also der Kunde ist schon genervt." Die meisten aber haben sich darauf eingestellt: „Na ja, was will man machen. Man will nach Hause, aber man kommt aus dem Urlaub und ist relativ relaxed", sagt ein Passant. Ein anderer: "Da kann man gar nichts machen. Da fährt man und dann steht man und dann fährt man weiter."