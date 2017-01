Grenzkontrollen in Bayern Alles nur politisches Tamtam?

Seit Mitte Dezember wird an den drei großen bayerischen Autobahn-Grenzübergängen nach Österreich rund um die Uhr kontrolliert. Die Folge sind gerade jetzt in der Ferienzeit Staus und lange Wartezeiten. Aber bringt das auch mehr Sicherheit?

Kurz nach 11.00 Uhr am Vormittag an der A8, am Grenzübergang Walserberg, den Beamten ist ein Auto mit sächsischem Kennzeichen Beamten aufgefallen, drin sitzt eine vierköpfige rumänische Familie. Jetzt wird kontrolliert.

"Wo fahren sie jetzt hin? - Bitte einmal aussteigen und den Kofferraum aufmachen." Beamter der Bundespolizei

In der Kontrollstelle sieht man vor allem ausländische Kennzeichen, südländische Gesichter, junge Leute.

"Die Grenzkontrollen finden so statt, dass wir den Verkehr auf etwa 10 Stundenkilometer runterbremsen, die Beamten können dann eine Sichtkontrolle durchführen und entscheiden dann, welches Fahrzeug eingehend in der Kontrollstelle kontrolliert wird." Rainer Scharf, Bundespolizei

Immer wieder lange Staus

Grenze am Walserberg

Aber wenn auch nur ein kleiner Teil der Autos genau gefilzt wird - der Verkehr verlangsamt sich drastisch, manchmal kommt er geradezu zum Erliegen. Am vergangenen Montag, dem Tag nach Neujahr, staute es sich von der Grenze am Walserberg gut 15 Kilometer zurück bis nach Hallein.

"Das war zum Einen der wieder einsetzende LKW-Verkehr, deswegen musste eine Spur für die LKW freigehalten werden, der Schneefall hat eingesetzt…" Rainer Scharf, Bundespolizei

"Reine Symbolpolitik"

Und es waren eben viele Urlauber unterwegs. Für die macht sich der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden stark. Er hält die Rund-um-die-Uhr-Grenzkontrollen wegen der stark gesunkenen Flüchtlingszahlen für reine Symbolpolitik, die auch noch der örtlichen Wirtschaft schade.

Heinz Schaden "Schlepper, die organisieren sich das sowieso über andere Grenzübergänge oder sonst wie. Die trifft man damit nicht. So gesehen habe ich halt den Eindruck, das ist ein rein innenpolitisches Tamtam, das die bayerische CSU gegenüber der CDU veranstaltet." Heinz Schaden (SPÖ), Bürgermeister Salzburg

"Seehofer-Stau"

Im Internet sehen das viele genauso und sprechen etwa vom "Seehofer-Stau". Bürgermeister Schaden ist SPÖ-Politiker, er beklagt, das an sich positive Verhältnis zu Bayern werde durch die Grenzkontrollen stark belastet. Sein Appell:

Stau an der Grenze "Liebe Freunde, kehrt zurück zur Vernunft." Heinz Schaden (SPÖ), Bürgermeister Salzburg

Die Grenzkontrollen sollten nach seinem Willen deutlich zurückgefahren werden. Rainer Scharf von der Bundespolizei verteidigt sie dagegen.

"Wir haben im Inspektionsbereich etwa 20 bis 30 mutmaßliche Schleuser monatlich, die wir feststellen, monatlich, also hier auf der A8 spielt das nach wie vor eine Rolle." Rainer Scharf, Bundespolizei

Autofahrer sind geduldig

Grenzkontrolle am Walserberg

Scharf zufolge bemühen sich die Beamten, den Verkehr so flüssig wie möglich zu halten. Aber die Sicherheit gehe vor. Das sehen auch viele der heute Kontrollierten so, etwa die rumänische Familie, die nach Sachsen will.

"Das ist alles o.k., ist normal." Autofahrer am Walserberg

Oder dieser Kölner, der in Schladming beim Skifahren war:

"Ich bin froh drum, dass es gemacht wird. Der Schnee war schlimmer als die Kontrolle." Autofahrer am Walserberg

Am Wochenende wird's eng

Allerdings können beide nach einer knappen halben Stunde weiterfahren. Am Wochenende dagegen drohen wieder längere Wartezeiten, vor allem am Samstag.