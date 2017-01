Firmenlogos entschlüsselt Weltmarken und ihre Geheimnisse

Warum heißt Apple eigentlich Apple? Was hat ein Busen mit McDonald's zu tun? Und woher hat Mercedes seinen Stern? Die Geschichten hinter den Logos weltbekannter Marken sind kurios - und räumen mit so manchem Missverständnis auf.

Die Geschichte des Mercedes-Sterns beginnt mit einer Postkarte, auf der die Stadtansicht von Köln abgebildet ist. Gottlieb Daimler - zu der Zeit noch Direktor der Gasmotorenfabrik Deutz - markierte darauf das Haus, in das er mit seiner Familie einziehen sollte, mit einem dreigezackten Stern. Auf die Rückseite soll er geschrieben haben: "Von hier aus wird ein Stern aufgehen und ich will hoffen, dass er uns und unseren Kindern Segen bringt."

Gottlieb Daimler

Rund dreißig Jahre später: Daimlers Söhne führen inzwischen das Geschäft und suchen nach einem einprägsamen Logo, um den Auto-Absatz anzukurbeln. Sie stoßen auf die Karte des Vaters und adaptieren den dreizackigen Stern als Markenzeichen. Die drei Strahlen sollen Luft, Wasser und Erde repräsentieren – also die Elemente, die mit den Motoren erobert werden sollen.

Der Stern ist da, bleibt der Name Mercedes. Der geht auf einen schillernden Geschäftsmann zurück: Emil Jellinek, geboren 1853 in Leipzig. Die Schule abgebrochen, beim Militär ausgemustert, reüssierte Jellinek schließlich beim Tabakhandel.

Alter Daimler

Mit dem Geld kauft er Daimler-Automobile und tritt bei Rennen an. Einen Flitzer benennt er nach seiner Tochter Mercedes und ist prompt siegreich. Beflügelt davon kauft er für eine horrende Summe weitere 36 Daimler, um sie weiter zu verkaufen. Seine einzige Bedingung: Die Fahrzeuge sollten unter dem Namen Mercedes auf den Markt kommen. Im Juni 1902 wird Mercedes dann als Warenzeichen angemeldet. Der Rest ist deutsche Wirtschaftsgeschichte.

Google und der neunjährige Junge

Wer wissen will, woher Google seinen Firmennamen hat, der sollte in der Suchmaschine den Namen Milton Sirotta eingeben. Nach ein paar Klicks ist man im Jahr 1938 angekommen.

In diesem Jahr ging Milton Sirotta mit seinem Onkel – dem Mathematiker Edward Kasner – am Hudson River spazieren. Kasner hatte den Auftrag, sich einen Namen für eine sehr große Zahl auszudenken: eine Eins mit hundert Nullen. Er kam nicht so recht weiter mit der Namensfindung. Also fragte er während des Spaziergangs seinen neunjährigen Neffen, Milton Sirotta. Der antwortete spontan: Googol.

Google-Gründer: Larry Page und Sergey Brin

Kasner hatte seinen Namen gefunden. 1940 publizierte er das Kunstwort in dem Buch Mathematics and the imagination. Irgendwann während ihres Studiums müssen dann die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin das Buch gelesen haben: Aus Googol machten sie Google – vielleicht auch, weil die Domain Googol.com bereits vergeben war.

Die Botschaft ist klar: So wie Milton Sirotta die unfassbar große Zahl 10¹ºº als Googol greifbar machte, so soll Google dafür stehen, eine scheinbar unendliche Menge an Informationen im Internet zu strukturieren. Als Hommage an Sirotta und Kasner verwendet Google für eigene Server übrigens die Domain 1e100.net.

Warum Apple Apple heißt

Damit zum wertvollsten Unternehmen der Welt: Apple. Die Suche nach der Herkunft des Apfel-Logos führt auf eine Obstplantage in Oregon. Steve Jobs half dort Hippie-Freunden öfters bei der Apfelernte.

Nach einem seiner Besuch schlug er seinem Kompagnon Steve Wozniak vor, die gemeinsame Firma Apple Computer zu nennen: "Ich war auf einer meiner Frucht-Diäten. Und ich dachte, der Name klingt spassig, temperamentvoll und nicht einschüchternd", so Jobs gegenüber seinem Biograf Walter Isaacson. Und was Jobs noch wichtiger war: Man stünde künftig vor Atari im Telefonbuch.

Beide grübelten noch über andere, technischere Namen nach. Executex und Matrix Electronics sollen in der engeren Wahl gewesen sein. "Apple war aber so viel besser", schrieb später Wozniak. "Besser als jeder andere Name, der uns einfiel."

Früheres Apple-Logo: Signet mit Biss

Nun musste nur noch jemand ein Apfel-Logo entwerfen. Das erste Logo von Ron Wayne - eine Zeichnung im Stile eines barocken Kupferstichs, die Isaac Newton unter einem Apfelbaum sitzend zeigte - wurde verworfen. Es folgte Rob Janoff und der berühmte Apfel mit Biss. Ein zweideutiges Stilelement: Biss heißt auf Englisch bite - was genauso klingt wie Byte, früher die Speichergröße für ein einzelnes Schriftzeichen.

Die feindlichen Sports-Brüder: Adolf und Rudolf Dassler

Berlin, 1936: Unter den Augen Hitlers springt und sprintet Jesse Owens zu vier Goldmedaillen. Ein schwarzer US-Amerikaner wird der Star der Nazi-Spiele. Was kaum einer weiß: An seinen Füßen trägt Owens Schuhe der Gebrüder Adolf und Rudolf Dassler.

Jesse Owens in Adidas-Schuhen

Seit Beginn der 1920er Jahre fertigen die beiden Turnschuhe, die optimal an den Fuß des Sportlers angepasst werden – zu Beginn in der Waschküche der Mutter. Doch immer wieder gibt es Streit zwischen den beiden. Nach dem zweiten Weltkrieg kommt es zum Bruch.

Adolf Dassler nennt sein neues Unternehmen Adidas – eine Kombination aus seinem Spitznamen „Adi“ und dem Nachnamen Dassler. Als Logo wählt er die heute weltbekannten drei Streifen.

Rudolf macht es zunächst wie sein jüngerer Bruder. Aus Rudi und Dassler soll das Unternehmen RUDA entstehen. Doch er wird umgestimmt. Eine Spielerei mit der Buchstabenkombination RUDA bringt schließlich Puma hervor. Rudolf soll die Assoziation mit dem Raubtier sofort gefallen haben.

McDonald's und der Busen

Kalifornien, 1952: Die Brüder Richard und Maurice McDonald haben Architekten eingeladen, da sie ein neues Design für ihre expandierende Burger-Kette suchen. Ihnen schwebt vor, die neuen Restaurants mit zwei großen Bögen zu versehen, damit Autofahrer sie schon aus der Ferne erkennen können.

Der erste Architekt lehnt das Design ab. Der Zweite will die Bögen verändern. Der Dritte – ein bekannter Architekt aus Los Angeles – sagt, wer ihm vorschreiben wolle, wie er etwas baut, solle es lieber selber machen. Als Vierter kommt schließlich Stanley Clark Meston. Er entwirft das Gebäude, dass sich die Brüder erträumt haben.

Bis zum heute bekannten Logo brauchte es jedoch noch eine gewagte These: Zunächst wurden die Bögen aus der Architektur entfernt und stattdessen als Logo in M-Form zusammengesetzt. Dieses Logo wurde dann aufs Filial-Dach gesetzt.

Bei McDonald's war man besorgt, damit die Kundschaft zu verschrecken. Schließlich wurde der Psychologe Louis Cheskin um Rat gefragt. Er riet, das Bögen-Logo beizubehalten. Der Grund: Die Bögen würden zwei großen Brüsten ähneln und so Kunden unterbewusst ansprechen. Die freudschen Logik überzeugte die Bosse endgültig.