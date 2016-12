Auto-Vervollständigung Google will umstrittene Suchvorschläge prüfen

Afrikaner seien dumm, Bayern ebenfalls. Das suggerieren automatische Suchvorschläge, welche Google seinen Nutzern empfiehlt. Nach einem Bericht von BR24 will das Unternehmen diese Vorschläge nun prüfen.

Tippt man bei Google den Satzanfang "Afrikaner sind…" ein, liefert die Suchmaschine Vorschläge zur Vervollständigung. In diesem Fall lauten die obersten drei Suchvorschläge "…dumm", "…faul" und "…die kriminellsten Ausländer". Darüber hatte BR24 am Wochenende berichtet. Nun kündigt Google eine Überprüfung an.

Suchbegriffe können "unerwartet oder unangenehm" sein

In einer Anfrage an das Unternehmen hatten wir unter anderem um Stellungnahmen zu den genannten Suchvorschlägen über "Afrikaner" gebeten; außerdem zu weiteren Beispielen, die entweder ebenfalls diskriminierend sind oder Falschmeldungen und Verschwörungstheorien befördern könnten - so etwa "alle Muslime … töten", "Angela Merkel ist … tot" oder "Hitler hat … überlebt". Google reagierte mit der Ankündigung, man werde die von uns beanstandeten Vorschläge "prüfen".

Google gibt Nutzern eine Mitschuld

Außerdem erklärte der Suchmaschinen-Riese, die automatische Vervollständigung von angefangenen Such-Eingaben werde "algorithmisch, basierend auf den Suchaktivitäten und Interessen der Nutzer generiert". Aufgrund dessen, was die Nutzer suchten, könnten also "Begriffe, die in der automatischen Vervollständigung angezeigt werden, unerwartet oder unangenehm" sein.

Damit schiebt Google die Verantwortung teilweise auf seine Nutzer ab: Wonach viele Menschen suchten, das bekämen andere dann eben auch wieder angezeigt. Gleichzeitig arbeite man ständig daran, "anstößige Begriffe, wie Pornographie und Hassreden, zu verhindern". Das jedoch funktioniere "nicht in allen Fällen perfekt". Die Suchvorschläge, mit denen BR24 Google konfrontiert hat, tauchen derzeit immer noch alle in der Google-Suche auf.