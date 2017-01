Unkrautvernichter Glyphosat Wie unabhängig sind die Prüfer?

18 Monate. So lange hat die EU-Kommission Ende Juni vergangenen Jahres die Zulassung für den Unkrautvernichter Glyphosat in Europa verlängert. Innerhalb dieser 18 Monate soll die Europäische Chemikalienagentur "ECHA" klären, ob Glyphosat krebserregend ist oder nicht. Die Chemikalie ist ein Milliardengeschäft. Fragt sich, wie unabhängig ECHA prüfen kann.

Die Frage, ob Glyphosat tatsächlich Krebs auslösen kann, wird seit Jahrzehnten in Europa diskutiert. Seitdem türmen sich Studien über Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ein eindeutiges Ergebnis haben sie bislang alle nicht gebracht. Wieso kommen so zahlreiche Studien über die Krebsgefahr von Glyphosat zu so komplett unterschiedlichen Ergebnissen?

Dafür gibt es offenbar drei Gründe

"Wenn wir kleinste Unterschiede in der Gesetzgebung haben, jeweils andere Wissenschaftler an den Studien arbeiten und es minimale Unterschiede bei den zugrundeliegenden Daten gibt, dann spricht vieles dafür, dass die Ergebnisse unterschiedlich sind." Ari Karjalainen, Europäische Chemikalienagentur, ECHA

Europäische Chemikalienagentur soll die Antwort finden

Widersprüchlich Die Internationale Behörde für Krebsforschung in Frankreich vertritt die Auffassung, dass Glyphosat "wahrscheinlich krebserregend" ist.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit in Italien halten Glyphosat für nicht krebserregend.

Die Europäische Chemikalienagentur, ECHA, mit Sitz in der finnischen Hauptstadt Helsinki wird nun über die Frage zu entscheiden haben, über die sich Wissenschaftler weltweit bislang uneins sind. Die ECHA wird dafür weder eigene Studien machen, noch neue Untersuchung durchführen. Die wichtigen Fragen für die Wissenschaftler sind vielmehr: Welche Beweise gibt es? Wie können diese Beweise interpretiert werden?

Wie unabhängig prüft ECHA ein Glyphosat-Verbot?

Glyphosat ist ein Milliardengeschäft. Versuchen Chemiekonzerne die Entscheidung der Europäischen Chemikalienagentur zu beeinflussen? Jack de Bruijn, der Leiter des Risiko-Managements bei ECHA, beteuert, bisher hielten sich alle an die Spielregeln.

"Bislang gab es keine Beeinflussungsversuche, und wir achten auch sehr darauf, dass es im kommenden halben Jahr keine geben wird." Jack de Bruijn, Leiter des Risiko-Managements bei ECHA

Jack de Bruijn, Leiter des ECHA-Risiko-Managements. Seine Behörde soll die Frage beantworten, ob Glyphosat krebserregend ist oder nicht.

Im kommenden halben Jahr bedeutet, in der heißen Phase der Entscheidungsfindung. Die Mitarbeiter von ECHA seien klar unterwiesen worden, dass sie Versuche der Einflussnahme durch Lobbygruppen melden müssen. Darüber hinaus beteilige man Mitglieder unterschiedlicher Interessengruppen ganz bewusst an den Anhörungen, so de Bruijn.

Das sieht Greenpeace anders. Klar gebe es Lobbyismus, meint Juha Aromaa.

"Aber wir hoffen, dass sich der Ausschuss für Risikobewertung bei ECHA streng an die wissenschaftlichen Beweise halten wird." Juha Aromaa, Greenpeace Helsinki

Nachweislich krebserregende Stoffe sind in Europa verboten

Das Ergebnis der Europäische Chemikalienagentur wird im Sommer erwartet. Sollte die Europäische Chemikalienagentur zu dem Ergebnis kommen, dass Glyphosat nicht krebserregend ist, dann könnte die Zulassung für den Unkrautvernichter in der EU verlängert werden. Sollte ECHA aber zu dem Schluss gelangen, dass Glyphosat tatsächlich krebserregend ist, dann dürfte der Wirkstoff in der Europäischen Union nicht mehr verwendet werden.

Milliardenumsätze mit Glyphosat

Chemiekonzerne machen Milliardenumsätze im Jahr mit der Chemikalie. Auch sie dürften das Ergebnis mit Spannung erwarten.

Glyphosat ist der weltweit am häufigsten eingesetzte Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln, für Chemiekonzerne ist das Mittel eine Gelddruckmaschine. Die Chemikalie hemmt bestimmte Aminosäuren und unterbindet dadurch das Pflanzenwachstum. Glyphosat wird in der Landwirtschaft vor allem vor oder kurz nach der Aussaat eingesetzt, um Ackerflächen von Unkraut zu befreien. Teilweise wird der Wirkstoff aber auch vor der Ernte eingesetzt. Denn durch die chemische Trocknung, auch "Sikkation" genannt, reifen Früchte schneller und die Ernte wird einfacher. Im Rahmen der europäischen Wirkstoffprüfung wird Glyphosat regelmäßig auf Risiken für Gesundheit und Umwelt gecheckt. Berichterstatter dieser Prüfung ist Deutschland mit seinem Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin.

Verbot wäre nicht das Ende des Geschäfts

Ein Verbot von Glyphosat in der Europäischen Union würden Umweltschützer wohl als lang ersehnten Sieg feiern. Für die Chemieindustrie wäre es voraussichtlich ein Ärgernis, aber nicht das Ende der Geschäfte. Denn Glyphosat würde wohl durch eine andere Chemikalie ersetzt.