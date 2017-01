Morgendliche Rutschpartie Glatteis in Oberbayern und Schwaben

Aus dem Haus und auf den Hintern: So dürfte das heute Morgen vielen gegangen sein. Die Straßen in Bayern sind zum Teil spiegelglatt - überfrierender Nieselregen ist der Grund. Straßendienste und die Vorsicht der meisten Autofahrer haben Schlimmeres bisher zum Glück verhindert.

Inzwischen gibt es eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis - für die Landkreise Starnberg, Dachau, Fürstenfeldbruck und München. Der Wetterdienst rät, Autofahrten dort wenn möglich zu vermeiden und zuhause zu bleiben. Schon in den frühen Morgenstunden war ein Lastwagen auf der A96 Richtung München umgekippt und hatte die Autobahn blockiert, der Fahrer blieb aber unverletzt. Angesichts der teils üblen Straßenverhältnisse ist die Unfallbilanz in Oberbayern bisher erfreulich undramatisch - die Gehwege und Fußgängerbereiche seien oft glatter gewesen als die Straßen, so die Polizei.

"In unserem westlichen Bereich gab es gottseidank bislang nur wenige Glatteisunfälle, die auch alle ohne Verletzte abgingen." Jürgen Weigert, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord

In Schwaben ist vor allem der Raum Augsburg betroffen. Die Einsatzzentrale Schwaben Nord zählt zehn Unfälle, eine Person wurde verletzt. Außerdem stürzte eine Fußgängerin und verletzte sich leicht. Zwar gilt die Warnung vor Glatteis im gesamten Bezirk Schwaben. Für das Allgäu spricht die Polizei in Kempten von einer normalen Lage auf den Straßen.

Stichwort: Inversionswetterlage

Der Grund für die Eisglätte ist eine Inversionswetterlage, das heißt in höheren Luftschichten ist es wärmer als auf dem Boden, wo der feinde Sprühregen dann sofort gefriert. Und das könnte auch noch eine Weile so bleiben.