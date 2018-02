Kritik am Kultusministerium Gewerkschaft warnt vor akutem Lehrermangel in Bayern

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt vor einem akuten Lehrermangel in Bayern. Der Grund: Hunderte Pädagogen gehen bald in Pension, Ersatz sei laut GEW nicht in Sicht.

Von: Simon Emmerlich