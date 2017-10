Lebenslange Haft wegen Polizistenmordes Gericht: Reichsbürger "Wolfgang P. eröffnete bewusst das Feuer"

Lebenslange Haft für "Reichsbüger" Wolfgang P., so lautet das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth. Wolfgang P. hatte im vergangenen Jahr auf Beamte gefeuert, die ihm seine Waffen abnehmen wollten. Ein Polizist starb, zwei wurden verletzt.

Gericht: Angriff auf Polizisten war geplant

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der heute 50-Jährige mit dem SEK-Einsatz in seinem Haus gerechnet hatte. Er habe die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze abgelehnt und sich durch selbst aufgestellte Regeln legitimiert gefühlt, zu schießen, führte die Vorsitzende Richterin aus. Der Angeklagte nahm das Urteil regungslos zur Kenntnis. Die Verteidigung hat bereits angekündigt in Revision zu gehen.

Herrmann: Urteil "hart, aber gerecht"

Die lebenslange Haftstrafe für einen sogenannten Reichsbürger ist nach Ansicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ein gerechtes Urteil. Er sei immer noch zutiefst erschüttert über den schrecklichen Mord an einem Polizisten im Oktober 2016. Der Fall habe alle Polizisten "hart getroffen".

"Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat ein hartes Urteil gefällt, das der Schwere des brutalen Verbrechens gerecht wird." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Nach aktuellen Zahlen geht das Ministerium davon aus, dass es in Bayern rund 3250 "Reichsbürger" gibt. Diese würden inzwischen auch verstärkt vom Verfassungsschutz beobachtet. Zudem arbeite die Staatsregierung am Ziel, ihnen alle Erlaubnisse für Waffenbesitz zu entziehen. Bis zum 30. September 2017 hätten die Waffenbehörden bayernweit bereits 547 Waffen bei "Reichsbürgern" eingesammelt.