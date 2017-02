Geothermie-Projekt Warum bebt in Poing die Erde?

In Poing bei München gibt es immer wieder kleine Erdbeben. Vermutlich hängt das mit Geothermiebohrungen zusammen. Experten erforschen heute die Ursachen der Beben.

Gläser, die wackeln; Mobiltelefone, die vom Nachtkästchen fallen. Auch wenn die Erdbeben in Poing bisher keine Schäden angerichtet haben, haben sich viele Menschen, die dort leben, bereits erschrocken. Dass die kleinen Beben mit der Geothermie zusammenhängen, kann sich auch Inga Moeck vom Leibniz-Institut für angewandte Geophysik in Hannover vorstellen. Bei den Geothermiebohrungen in Poing wird heißes Wasser aus dem Untergrund nach oben gepumpt, um Energie zu gewinnen.

Projekt in Poing ist klein

Das kalte Abwasser kommt dann zurück in den Boden. Dadurch können Spannungen im Gestein entstehen - und dann leichte Erdbeben. Allerdings ist das Geotheormieprojekt in Poing klein. Dass so wenig Wasser die Erde zum Beben bringt, ist ungewöhnlich, sagt Inga Moeck.

"Das hat uns dann schon überrascht. Wir müssen den Untergrund genau anschauen, möglicherweise sind da Störungen, natürliche Brüche, die da vorliegen, die jetzt reaktiviert wurden. Wir sind noch ganz am Anfang." Inga Moeck

Die gute Nachricht: Die Beben sind bisher nicht stärker geworden, sagt Inga Moeck. Dass in Poing plötzlich Häuser einstürzen, hält die Expertin für äußerst unwahrscheinlich.