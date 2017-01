Keine Scheine am Automaten? Geldboten fordern mehr Geld

Auch in Bayern haben heute Beschäftigte der Geld- und Wertbranche die Arbeit niedergelegt. Sie fordern höhere Einkommen und einheitliche Verdienste in den Bundesländern. Die Streikaktionen könnten am Wochenende Folgen haben: Die Gewerkschaft Verdi warnt davor, dass an einigen Geldautomaten die Scheine knapp werden. Banken und Sparkassen wiegeln ab.

Von: Birgit Haprath