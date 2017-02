Online Geld verdienen So kassiert man mit der eigenen Website

Kann man mit eigenen Blogs und Webseiten Geld verdienen? Theoretisch lautet die Antwort: Ja. Möglich ist sogar, dass man als Blogger so gut verdient, dass man sein ganzes Leben damit finanzieren kann. Was in der Theorie relativ einfach klingt, gelingt in der Praxis aber nur wenigen.

Stephan Goldmann ist Journalist, Web-Publisher und Dozent an der Deutschen Journalistenschule.

Gutes Geld verdienen nur diejenigen, die die Vermarktung und das Reichweitenwachstum stark in den Fokus stellen. Das ist zumindest die Erkenntnis des Journalisten, Web-Publishers und (Mit-)Gründers von lousypennies.de, Stephan Goldmann. Welche Vermarktungsmöglichkeiten gibt es aber eigentlich im Online-Bereich? Und welche Vorteile und Nachteile sind mit der jeweiligen Einnahmequelle verbunden?

Banner-Werbung

Werbebanner sind Grafik- oder Animationsdateien, die in eine Webseite eingebunden sind. Klickt man sie an, gelangt man auf eine Webseite des Werbetreibenden. Maßgeblich ist hier meist ein sogenannter Tausender-Kontakt-Preis (TKP): Pro Tausend angezeigter Einblendungen zahlt der Werbetreibende einen festen Betrag X an den Webseitenbetreiber. Werbenetzwerke, welche Banner-Werbungen vertreiben, sind zum Beispiel Ströer und Mirando.

Laut Stephan Goldmann gilt Banner-Werbung aber als "das ungeliebte Kind bei den Lesern. Banner-Werbung nervt und über ein Viertel der Deutschen blenden sie mit Adblockern aus. Dabei ist sie fair, da sie sich noch am deutlichsten vom Inhalt abhebt", so der Journalist.

Klick-basierte Werbung

Die klick-basierte Werbung ist eine unkomplizierte Methode, Werbung zu platzieren. Für die Werbetreibenden gilt hier das Prinzip des CPC (Cost per Click; dt.: Kosten pro Klick). Klickt ein Besucher auf die Werbung, gibt es Geld vom Werbetreibenden. Als wichtigster Anbieter gilt in diesem Feld Google Adsense.

Für manche User kann auch diese Werbung nervig sein. Für den Blog-Experten Goldmann hat die klick-basierte Werbung aber gewisse Vorteile: "Sie fügt sich meist harmonischer in die Webseitenumgebung ein und stört den Leser weniger."

Vertikale Werbenetzwerke

Eine weniger bekannte Möglichkeit der Online-Werbung sind vertikale Werbenetzwerke. "Vertikale Netze bündeln die Reichweite thematisch passender Blogs und vermarkten diese dann als attraktives Paket bei großen Kunden. So lassen sich gute Deals für alle Seiten abschließen - kleinere Seitenbetreiber bekommen ein Stück des großen Werbekuchens ab", erklärt Stephan Goldmann. Anbieter sind hier unter anderem die Media Group One, Netzathleten-Media, Define Media und Mairdumont Digital.

Affiliate Marketing

Beim Affiliate Marketing (auch: Cost per Order) handelt es sich um Empfehlungs-Marketing. Die Publisher erhalten Provision, wenn sie ein Produkt oder eine Dienstleistung in ihren Beiträgen empfehlen und ein User dieser Empfehlung folgt. Zu den bekanntesten Anbietern zählen in diesem Fall Amazon Partnernet, affili.net und Zanox.

Mit Affiliate Marketing lässt sich gutes Geld verdienen - insbesondere, wenn man in einer Branche als Meinungsführer gilt und man somit die User leichter vom Kauf eines Produkts überzeugen kann. Stephan Goldmann warnt aber vor der Gefahr des Glaubwürdigkeitsverlustes. "Beitrag und Werbung sind beim Affiliate Marketing nämlich recht eng beisammen", so der Blog-Experte.

Advertorials

Mit ähnlicher Skepsis sind auch Advertorials (Sponsored Posts) zu sehen, die laut Goldmann besonders im Mode-Bereich häufig sind. Wenn sich ein Website-Betreiber für diese Einnahmequelle entscheidet, muss er für ein Produkt oder eine Dienstleistung einen Artikel schreiben. Die Vergütung für den Artikel wird dann von unterschiedlichen Faktoren wie Aufwand, Länge des Artikels, Reichweite des Blogs oder Bedeutung des Themas bestimmt.

Dass die Bezahlung als direktes Honorar erfolgt, ist auch ein Vorteil dieser Methode. Es ist aber gleichzeitig ihr Nachteil, sagt Goldmann: "Die anderen Werbeformen monetarisieren geringer aber dauerhaft. Außerdem merken vielleicht viele Leser zuerst nicht, dass es sich um Werbung handelt. Das könnte später die Glaubwürdigkeit der Seite beschädigen."

Alternative Einnahmequellen

Nur in seltensten Fällen ist es etwa Bloggern möglich, über Werbeeinahmen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Experten sehen einen dauerhaften Preisverfall, der selbst namhafte Publikationen wie die Onlineversionen bekannter Zeitungen straucheln lässt. Deshalb sollten Webseitenbetreiber, auch alternative Einnahmequellen in Betracht ziehen.

"Für die Anschubfinanzierung von Projekten - etwa Recherchereisen - eignet sich das Crowdfunding. Aber eher nicht für eine langfristige Finanzierung. Dafür gibt es die Möglichkeit der freiwilligen Zahlungen, zum Beispiel über Paypal.me oder Abos. Hier macht sich das Unternehmen Steady gerade einen Namen", sagt Stephan Goldmann.