CSU-Klausur in Seeon Der Kreuther Geist ist mit dabei

Das war sie - die erste Klausursitzung der CSU-Abgeordneten seit 40 Jahren, die nicht in Wildbad Kreuth stattfand. An dessen Stelle trat Seeon unweit des Chiemsees - woran sich Politik und Presse erst einmal gewöhnen mussten.

Der kalte Start bei der CSU-Klausur am neuen Tagungsort Kloster Seeon - die Rache aus Kreuth?

"Der Geist von Kreuth, der hat sich durch sehr, sehr schlechtes Wetter noch mal kurz gerächt, aber er ist zurückgekehrt ins Tegernseer Tal." Peter Ramsauer, langjähriger früherer Landesgruppenvorsitzender der CSU-Bundestagsabgeordneten

Das Sauwetter, mit waagrecht vom kalten Wind über den Seeoner See geblasenem Schneetreiben - für CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer die Gelegenheit, um eine Floskel loszuwerden.

"Bei Sturm, Wind und Schnee - die CSU ist immer da!" Andreas Scheuer

Und doch gesteht Hans-Peter Friedrich, ehemaliger CSU-Landesgruppensprecher, in Seeon Kreuther Gefühle.

"Das ist natürlich schon ein bisschen Abschiedsschmerz. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin von Seeon, das ich vorher nicht kannte, angenehmst überrascht. Sie machen uns hier in Kloster Seeon den Abschied von Kreuth sehr sehr leicht." Hans-Peter Friedrich

Der Kreuther Geist, vielstrapaziert, rund 40 Jahre alt und dereinst ja so eine Art Schreckgespenst des nur kurz überlebenden Trennungsbeschlusses der CSU von der Unionsschwester CDU, dieser Kreuther Geist kann also endgültig in der Flasche bleiben:

"Man spürt, so wie wir hier stehen, bereits die Entwicklung des Seeoner Geistes, und das wird ein guter Chiemgauer Geist sein, mit allem, was dazugehört." Peter Ramsauer

Na ja, hier spricht der Lokalpatriot. Das Tagungszentrum im oberbayerischen Kloster Seeon gehört schließlich zum Stimmkreis des CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Ramsauer. Von der Geistmetapher will aber auch der Münchner CSU-Abgeordnete Johannes Singhammer nicht lassen:

"Der Seeoner Geist kommt langsam über uns - durch kluge Beratungen, entspanntes Diskutieren und dann auch die nötige Entschlossenheit." Johannes Singhammer

Es geht noch eine Spur dicker:

"Wir sind immer von Geist beseelt, egal ob in Kreuth oder in Kloster Seeon. Uns hat's ausgesprochen gut in Kloster Seeon gefallen." Hans Michelbach

So formuliert CSU-Mittelstandsprecher Hans Michelbach aus Unterfranken ein wohlfeiles Selbstlob. Nüchterner urteilt Michael Frieser, Bundestagsabgeordneter aus Nürnberg:

"Kreuth hat eine unglaubliche Geschichte. Man muss manchmal auch mit Geschichte an irgendeiner Stelle brechen können. Das zeigt die CSU, sie erfindet sich immer wieder gerne mal neu, das gilt auch für Kloster Seeon, an einem wunderschönen Ort." Michael Frieser

Auch Journalisten fremdeln mit Seeon

Was aber hält die aus Berlin scharenweise zur Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten nach Kloster Seeon angereiste Hauptstadtpresse vom neuen Tagungsort? Gerd Birnbaum, Korrespondent des Berliner Tagesspiegel, ist ehrlich. Er vermisst den Kreuther Mythos.

"Naja, Kloster Seeon - das kennen wir ja noch gar nicht. Sie irren alle auch noch durch die Gänge und so ein Mythos lässt sich ganz schwer verpflanzen und neu gründen." Gerd Birnbaum

In Wildbad Kreuth eigneten sich Bergkulisse und kleines Seitental stets für auch bildlich wohl inszenierte Auftritte, wenn von Strauß über Waigel, Stoiber oder zuletzt Seehofer die CSU-Vorsitzenden auf die Kameras und Mikrofone zuschritten. Dieter Wonka, 20 Jahre lang für die Leipziger Volkszeitung zur CSU-Klausur nach Kreuth angereist, tut sich in Kloster Seeon noch schwer mit dem Umgewöhnen.

"Das wirkt eher so wie so ein abgeschottetes Kastell oder ein Burgverlies, im Gegensatz zu der Berglandschaft bei Kreuth. Bisher gab's weder einen Geist, noch Poltern, was mich nachhaltig beeindruckt hat." Dieter Wonka

Zum Schluss noch die Expertise des Reporters: Ob Kreuther oder Seeoner Geist, das waren doch nur politische Luftikusse. Fakten zählen, und nicht Mythen. Schön, dass die CSU wieder in historischen Gemäuern tagt. Und der Ton vieler hölzerner Treppen in Kloster Seeon klingt so vertraut wie damals in Wildbad Kreuth.