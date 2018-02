Koalitionsverhandlungen Geht das GroKo-Finale in die Verlängerung?

Sie raufen sich zusammen in Berlin. Bei Klima, Energie und Landwirtschaft sind weitere Streitthemen einer neuen Großen Koalition aus dem Weg geräumt worden. Dennoch knirscht es noch zwischen Union und SPD. Der Druck auf Merkel, Schulz und Seehofer ist groß, im Endspurt noch eine Einigung hinzubekommen. Die Zeit wird knapp.

Nach und nach sickern Neuigkeiten durch am entscheidenden GroKo-Verhandlungswochenende. Fortschritte gibt es bei der „AG Energie, Klima, Umwelt“. Anders als bisher solle der Ausbau der erneuerbaren Energien künftig nicht mehr gedeckelt werden, sagt die SPD-Verhandlungsführerin, Barbara Hendricks. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll bis 2030 bei 65 Prozent liegen. Beim Netzausbau wollen die GroKo-Partner vor allem auf Erdverkabelung setzen, betont der CSU-Verhandlungsführer, Georg Nüßlein. Fahrverbote in Städten wollen Union und SPD vermeiden. Ohne aber konkret zu benennen, wie das erreicht werden soll.

Mehr Tierwohl und weniger Pflanzenschutzmittel

Christian Schmidt, Bundeslandwirtschaftsminister

Auch die Verhandlungsführer der „AG Landwirtschaft“ treten vor die Presse. Unter ihnen Christian Schmidt von der CSU. Der geschäftsführende Bundeslandwirtschaftsminister kündigt zum wiederholten Mal ein freiwilliges Tierwohllabel an. Union und SPD hätten sich darauf geeinigt, dass die Verbraucher durch ein solches Label mehr über die Haltungsbedingungen von Tieren erfahren sollen. Und das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat soll auf lange Sicht verboten werden. Aber nicht, bevor es Alternativen für die Landwirte gibt, sagt die Verhandlungsführerin der CDU, Julia Klöckner.

"Und deshalb sagen wir, wir wollen die Forschung, die Innovation für alternative Methoden voranbringen. Und mit der Präzisionslandwirtschaft kann man zum Teil auch viel passgenauer den Pflanzenschutz aufbringen. Das schont die Umwelt, aber auch den Geldbeutel des Anwenders." Julia Klöckner (Stellv. CDU-Parteivorsitzende)

Mit Durchhaltevermögen zur GroKo?

Während die Annäherungen zwischen Union und SPD in den einzelnen Bereichen durchsickern, gibt Angela Merkel sich weiterhin moderierend und äußert sich nur spärlich. Und wenn sie es tut, ähneln ihre Aussagen denen während der Jamaika-Sondierungen. Die CDU-Chefin spricht von "ernsten Dissenspunkten" und einem "Riesenstück Arbeit". Ob ihr Durchhaltevermögen, das sie bei zahlreichen EU-Gipfeln schon bewiesen hat, ausreicht, um die SPD noch zu einer GroKo zu bewegen?

Vertrauensvolle Stimmung?

Neben den inhaltlichen Annäherungen wird viel davon abhängen, wie groß das Vertrauen der GroKo-Verhandlungspartner am Ende ineinander ist. Vor allem beim Thema Migration knirschte es immer wieder zwischen der SPD und der CSU. Eigentlich ist es nicht das Kernthema der Sozialdemokraten.

Aber einige in der SPD hatten sich darüber geärgert, dass die CSU damit wirbt, die Sozialdemokraten hätten eine Obergrenze akzeptiert. Dem widerspricht SPD-Parteivize Manuela Schwesig beim kurzen Stopp vor den Kameras: "Wir haben keine Obergrenze festgelegt."

Weiterhin unterschiedliche Interpretationen

Laut Interpretation der SPD beschreibt die Formulierung, auf die sich Union und Sozialdemokraten geeinigt haben, nur die grundsätzliche Feststellung, dass pro Jahr nicht mehr als 180.000 bis 220.000 Flüchtlinge ins Land kommen werden.

Keine markigen Worte vom General

SPD-Parteivize Ralf Stegner hatte gestern betont, die Unionsführung habe diesmal zugesagt, auf diese Art irreführender Öffentlichkeitsarbeit zu Lasten der SPD zu verzichten. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer gibt sich vor dem Konrad-Adenauer-Haus versöhnlich.

"Ich glaube, gestern haben wir einiges geeint. Beispielsweise auch das Thema Migration. Sie sehen die Stellung meiner Mundwinkel. Und von daher bin ich sehr zufrieden an dieser Stelle" so Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär.

Mehr ist zu dem Thema nicht aus dem CSU-Generalsekretär herauszubekommen, der eigentlich bekannt ist für seine markigen Worte. Womöglich tatsächlich, um unterschiedliche Interpretationen nicht wieder öffentlichkeitswirksam zur Schau zu stellen und das Vertrauen ineinander zu strapazieren.

SPD unter Druck

Viel wird auch davon abhängen, ob die SPD noch inhaltlich punkten kann. Die Sozialdemokraten stehen unter Druck, weil sie ihrer Basis noch inhaltliche Nachbesserungen auf dem Sonderparteitag versprochen hatten. Zum Beispiel im Bereich Gesundheitspolitik.

Teilerfolge für die SPD

Zwar konnte die SPD durchsetzen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder zu gleichen Teilen in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen sollen. Ein Kompromiss bei der SPD-Forderung nach einer Angleichung von privater und gesetzlicher Krankenversicherung steht aber noch aus.

Und auch beim Thema bezahlbarer Wohnraum und im Bereich Arbeitsmarktpolitik wird die SPD noch versuchen, etwas für ihre Stammklientel herauszuschlagen. Zumindest Verhandlungsergebnisse, die die Parteispitze als Teilerfolg verkaufen kann. SPD-Parteivize Manuela Schwesig erwartet Bewegung von der Union.

"Ich glaube, dass Frau Merkel nicht erklären kann, warum es dort keine Bewegung geben sollte. Wir müssen uns unbedingt einigen beim Thema sachgrundlose Befristung und auch beim Thema Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin", sagt Schwesig.

Bleibt es beim Zeitplan?

Auch wenn es in einigen Bereichen, darunter Rente, Bildung, Familien- und Innenpolitik schon eine Einigung gibt. Um den Zeitplan einzuhalten, müssen die GroKo-Verhandler also noch einen Endspurt hinlegen. Denn auch bei den Finanzen muss noch mal nachgerechnet werden. Die Begehrlichkeiten der verschiedenen Fachgruppen drohen den Finanzrahmen von rund 46 Milliarden Euro zu sprengen.

Seehofers Zug geht um 16.05 Uhr

Es könnte also auch noch bis Montag oder Dienstag dauern. Eigentlich wollen CDU, CSU und SPD die Koalitionsverhandlungen am Sonntagabend abschließen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer gibt sich optimistisch. Und er nennt eine konkrete Zielvorgabe: "Mein Parteivorsitzender sagt, sein Zug gehe am Sonntag um 16:05 Uhr."

Womöglich muss Horst Seehofer den Zug nach München dann aber doch noch mal umbuchen, falls Angela Merkel für ihren letzten GroKo-Verhandlungs-Endspurt noch eine Verlängerung braucht.