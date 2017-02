Neue Fälle Geflügelpest breitet sich in Bayern weiter aus

Nachdem vergangene Woche im Wildpark Höllohe bei Burglengenfeld bereits über 200 Tiere gekeult werden mussten, gibt es jetzt weitere bestätigte Fälle von Geflügelpest im Kreis Schwandorf. Fünf tote Wildvögel, die in Krondorf und Nittenau gefunden worden waren, trugen das hochansteckende Virus vom Subtyp H5N8 in sich, wie das Landratsamt mitteilte. Das Veterinäramt richtete um die zwei neuen Fundorte Sperrbezirke von drei Kilometern und Beobachtungsgebiete von zehn Kilometern ein. Wer in einem Beobachtungsgebiet Geflügel halte, müsse dies unverzüglich dem Veterinäramt melden. Ein Bürgertelefon zur Vogelgrippe ist eingerichtet unter der Nummer: 09431/471 - 146.

Landkreise Regensburg, Haßberge und Erlangen-Höchstadt

Auch die im Landkreis Regensburg am Wochenende festgestellten Verdachtsfälle haben sich alle bestätigt. Nachdem am Samstag in einem privaten Geflügelbestand in der Gemeinde Zeitlarn etwa 100 Tiere gekeult werden mussten, richtete das Landratsamt auch hier einen Drei-Kilometer-Sperrbezirk und innerhalb zehn Kilometern ein Beobachtungsgebiet ein. Damit gibt es im Landkreis Regensburg aktuell vier bestätigte Fälle von Geflügelpest.

Ausgebrochen ist die Vogelgrippe erstmals auch im unterfränkischen Landkreis Haßberge. Das Friedrich-Löffler-Institut wies bei einer am Main bei Knetzgau gefundenen Wildgans den Typ H5NY nach. Laut einer Sprecherin des Landratsamtes handelt es sich dabei um eine etwas weniger gefährliche Variante. Konsequenzen habe der Ausbruch zunächst nicht. "Bei einem infizierten Wildvogel muss in Bayern bislang kein Sperrbezirk eingerichtet werden", so die Sprecherin. Im Kreis Erlangen-Höchstadt wurde bei zwei Schwänen, die vergangene Woche am Weiher "Sauerheimer Graben" in Weisendorf gefunden wurden, H5N8 diagnostiziert.

Vogelgrippe und Geflügelpest Vogelgrippe-Erreger treten in mehreren Varianten auf. Verläuft die Vogelgrippe besonders schwer, sprechen Experten auch von Geflügelpest. Bei der Vogelgrippe unterscheiden die Fachleute zwischen schwach-, mittel- und hochpathogenen (krank machenden) Erreger. Die Viren enthalten auf ihrer Oberfläche Eiweiße, die mit der Abkürzung H (Hämagglutinin) und N (Neuraminidase) bezeichnet werden. Je nach der Kombination dieser Stoffe in der Hülle des Virus entstehen Namen wie H5N8.

Keine bayerischen Freilandeier mehr

Mit den neuen Fällen schwindet die Hoffnung auf eine baldige Aufhebung der Stallpflicht. Die sehnen vor allem Eierproduzenten herbei. Seit nunmehr elf Wochen besteht Stallpflicht für ihr Geflügel. Ans Freiland gewöhnte Tiere lange eingesperrt zu halten, ist nicht unproblematisch. Sie müssen durch mehr Einstreu und Körner beschäftigt werden.

"Anfangs standen die Hühner um 10 Uhr am Auslaufschieber. Die Umstellung auf Stallpflicht war damals groß. Wir haben dann versucht, die Tiere im Stall besser zu beschäftigen, durch mehr Einstreu und Körner, dass sie picken und scharren können." Simon Plöckl, Geflügelzüchter im Landkreis Aichach-Friedberg

Aber auch wirtschaftlich spitzt sich die Lage zu. Ab kommenden Montag wird es keine bayerischen Freilandeier mehr im Handel geben. Nach der sogenannten Zwölf-Wochen-Regel dürfen Eier von aufgestallten Hühnern nach drei Monaten nur noch mit dem Hinweis "Bodenhaltung" verkauft werden.

Diese Frist endet in Bayern nach Angaben der Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising am kommenden Montag (13. Februar). Davon betroffen sind 300 Betriebe, wie Sabine Weindl dem BR bestätigte. Die Behörde ist für die Kennzeichnung und die Kontrolle zuständig. Ende Januar seien alle Betriebe darüber informiert worden, dass sie sich für die Bodenhaltung registrieren müssen. Der Umstellung sieht Weindl deshalb gelassen entgegen. Ohne finanzielle Einbußen wird es aber wohl nicht gehen. Im Supermarkt kostet der Zehnerpack Freilandeier etwa 2,20 Euro. Eier aus Bodenhaltung kosten 1,80 Euro.

Appell an Geflügelhalter und Bürger

Damit die Geflügelseuche eingedämmt werden kann, erinnern die Landratsämter ausdrücklich daran, dass bayernweit eine allgemeine Stallpflicht gilt sowie das Verbot für Ausstellungen und Märkte. Wer gegen die Anordnungen verstößt, kann mit einem Bußgeld bis zu 30.000 Euro belegt werden. Bürger sind aufgerufen, tote Tiere nicht oder nur mit Handschuhen anzufassen. Eine Gefährdung für den Menschen besteht nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht.