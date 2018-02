Nach Ergebnissen aus Niedersachsen Test von Badeseen auf multiresistente Keime noch im Frühjahr?

Die Badesaison ist zwar noch weit entfernt, doch die Landtags-SPD will unbedingt bis dahin alle rund 300 Naturbäder in Bayern auf multiresistente Keime untersuchen lassen. Damit soll der gestern auch mit CSU-Stimmen gefasste Beschluss des Umweltausschusses beschleunigt umgesetzt werden.

Dass Badegewässer auch in Bayern mit antibiotikaresistenten Keimen belastet sind, hatte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen bereits am Donnerstag mitgeteilt. Demnach zeichne sich im Rahmen einer europäischen Studie eine mehrheitliche Belastung der im Freistaat untersuchten Gewässer ab. Das sei aber auch nicht ungewöhnlich, so das LGL.

Problem für Menschen mit Abwehrschwäche

Einem gesunden Menschen könne ein versehentlicher Schluck Badewasser aber in der Regel nichts anhaben, "da die Virulenz der Keime im Magen abgeschwächt" werde, sagte ein Sprecher des LGL dem BR. Aber "Personen mit ausgeprägter Abwehrschwäche sollten vor dem Baden in Gewässern grundsätzlich vorsichtig sein." Das gelte ja schon für nicht-resistente Keime. Flüsse könnten zeitweise mehr mit Keimen belastet sein als stehende Gewässer. Ein möglicher Fäkalieneintrag von Tier und Mensch kann zusätzliche Keime bringen.

Zahl multiresistenter Keime wächst

Antibiotika-Resistenzen sind vielfach auch natürlichen Ursprungs. Denn nicht jedes Antibiotikum wirkt per se gegen jedes Bakterium. Das Problem sind eher die multiresistenten Keime – also vor allem Bakterien, gegen die mehr als ein Antibiotikum machtlos ist. Das heißt dann noch nicht, dass hier gar nichts mehr hilft. Doch wächst auch die Zahl derjenigen multiresistenten Keime, denen kaum noch mit Medikamenten beizukommen ist.

Statistik 2013: Rund 0,3 Prozent der Krankenhausinfektionen hochproblematisch

Das Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Berliner Charite hat aus Klinikstatistiken von 2013 herausgefiltert, dass von den rund 500.000 im Krankenhaus erworbenen Infektionen rund 30.000 auf multiresistente Erreger zurückzuführen waren – also rund sechs Prozent. Und von diesen sechs Prozent wiederum gehörten fünf Prozent der Erreger-Klasse an, gegen die fast alle Antibiotika machtlos sind. Das waren 1.500 Fälle im Jahr 2013 (Quelle: Deutsches Ärzteblatt 15/2015). Aktuellere Zahlen liegen offenbar noch nicht vor.

Mehr Hygiene und weniger Antibiotika-Einsatz gefordert

Für Prof. Christian Bogdan, Immunologe an der Uniklinik Erlangen, sind das 1.500 Fälle zu viel – auch, wenn diese Statistik rein der Laborbefunde nichts darüber aussagen kann, ob ein Patient den Kampf gegen den diesen Keim gewonnen hat oder nicht. Seine Forderungen: Mehr Krankenhaushygiene durch mehr Personal, weniger und dann gezieltere Gaben von Antibiotika bei Mensch und Tier. Denn zu häufig würden Antibiotika mit einem breiten Wirkspektrum eingesetzt. Man müsse viel häufiger den Krankheitserreger genau analysieren und dann viel gezielter bekämpfen, so Bogdan. Nur so gebe es weniger Resistenz-Entwicklungen.

Huml: Erst LGL-Untersuchungen abwarten

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml sagte: "Wir wollen den unsachgemäßen Antibiotikaeinsatz eindämmen und die Einträge von Antibiotika in die Umwelt minimieren." Ferner wolle sie den Abschluss der laufenden Gewässeruntersuchungen des LGL abwarten, bei denen auch Proben in ausgewählten Badegewässern genommen würden. Ob zusätzlicher Handlungsbedarf bestehe, werde sich dann zeigen, so Huml. Die Grünen waren am Donnerstag im Landtag mit ihrem Antrag gescheitert, schon jetzt alle Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe zu versehen, wenn diese ihr Abwasser direkt oder indirekt in Badegewässer einleiten.